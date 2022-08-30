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من جرحى العدوان على غزة

التعليم تستقبل الطفلة الجريحة سارة المتربيعي لبدء مشوارها التعليمي

30 آب / أغسطس 2022 12:26

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غزة-الرأي-سامي جاد الله
استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الطفلة الجريحة سارة المتربيعي ووفّرت لها البيئة المناسبة لكي تدرس مع أقرانها طلبة الصف الأول الأساسي في مدرسة مصطفى حافظ الأساسية المشتركة غرب غزة.


وشارك في الاستقبال مديرة المدرسة أ.رحاب عطا الله، والمرشدة التربوية أ.سها سكيك، والطاقم التدريسي، إضافة إلى حضور أسرة الطفلة.


وأوضحت عطا الله أن المدرسة سعيدة باستقبال الطفلة سارة بعد تسجيلها في المدرسة، حيث سيجري دمجها في العملية التعليمية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ برنامج استقبال خاص شمل ألعاب وترفيه، وتمنّت للطفلة سارة التوفيق في حياتها العلمية والتعليمية.


من ناحيتها ،أوضحت المرشدة التربوية أ. سها سكيك أنه تم البدء في تقديم برنامج متكامل للطفلة لتسهيل عملية الدمج الشامل لها في المدرسة إضافة لتقديم كافة خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.


من جهته، شكر السيد زاهر المتربيعي والد الطفلة وزارة التعليم على استقبال الطفلة سارة وهذه الأجواء الرائعة، لافتاً إلى أن سارة تشعر بالسعادة على الالتحاق بالمدرسة والبدء في المشوار التعليمي.


يشار إلى أن الطفلة سارة من جرحى العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2021، حيث انتشلت من تحت الأنقاض وتعرضت لإصابات.
 

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