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بعد 172 جلسة محاكمة

محكمة الاحتلال تحكم على الأسير محمد الحلبي بالسجن 12 عاماً

30 آب / أغسطس 2022 12:37

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، على الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة بالسجن 12 عاماً بعد 172 جلسة محاكمة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الحلبي في 15 حزيران يونيو 2016، على حاجز ايرز شمال قطاع غزة وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه.

وما يزال الأسير الحلبي يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من سمعه بسبب التعذيب.

يُشار إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخرًا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.

يذكر أن الحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال، وطالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه، منهم المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان مايكل لينك، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا.

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