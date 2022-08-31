مجدداً.. عطل في تويتر يضرب عدة بلدان حول العالم

أعلنت خدمة Downdetector المتخصصة بمراقبة عمل التطبيقات على الإنترنت أن عطلاً أصاب خدمات "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في عدد من بلدان العالم.

وتبعًا للتقارير التي أصدرتها الخدمة؛ فإن الشكاوى حول عمل "تويتر" بدأت ترد من مستخدمي الإنترنت صباح اليوم الثلاثاء.

وظهر أكبر عدد من الشكاوى في عمل التطبيق لدى المستخدمين من بولندا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، إذ اشتكى المستخدمون من مشكلات في عمل موقع "تويتر" على الشبكة العنكبوتية.

كما تم الإبلاغ عن مشكلات في عمل تطبيق "تويتر" من قبل بعض المستخدمين في النمسا وبلجيكا وهولندا والسويد.

وكان مستخدمو "تويتر" قد اشتكوا من مشكلات ضخمة في عمل التطبيق في 17 فبراير الماضي، إذ تأثر بتلك المشكلات المستخدمون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وعدة دول أخرى.

وفي منتصف يوليو الماضي، تسبب خلل متوسط في صعوبة تصفح "تويتر" في الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا.

وجاء عطل "تويتر"، الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من خطاب أرسله الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إلى إدارة "تويتر"، أمس الاثنين، أخبرهم فيها بـ5 أسباب إضافية لرفضه إتمام صفقة شراء "تويتر" البالغة 44 مليار دولار.

وقال محامو "ماسك" إنهم كتبوا إشعار الإنهاء الإضافي للصفقة "في حال كان إشعار الإنهاء في 8 يوليو غير صالح لأي سبب من الأسباب".

وزعم "ماسك" أن "تويتر" ربما تكون قد انتهكت صفقته في خمسة مجالات أخرى، هي:

انتهاك مرسوم الموافقة مع هيئة التجارة الفيدرالية.

وجود معلومات غير صحيحة حول الخصوصية وحماية البيانات في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

الإخفاق في الكشف عن سلوك من الرئيس التنفيذي باراج أجراوال حول التصريحات التي أدلى بها لمجلس إدارة "تويتر".

الدعاوى القضائية الناتجة عن شكوى المبلغين عن المخالفات.

التعدي على الملكية الفكرية.

ويعتقد "إيلون ماسك" أنّ "تويتر" كذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والوهمية، بل إنّه يدّعي أنّ الشبكة الاجتماعية قد "غشّت"، عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن تحقيق الدخل منها.

وكان "ماسك" كتب في تغريدة يوم 7 أغسطس الجاري: "أتحدّى باراج أجراوال (الرئيس التنفيذي لشركة تويتر) أن يناقش علناً نسبة الحسابات الوهمية على تويتر".

وأضاف: "لندعه يثبت للجمهور أنّ لدى تويتر أقل من 5% من المستخدمين المزيّفين أو غير المرغوب فيهم يومياً".

ومن المقرر البدء بالنظر في الخلاف بين تويتر و إيلون ماسك خلال المحاكمة التي ستنطلق في 17 أكتوبر/ تشرين الأول أمام محكمة متخصصة في ولاية ديلاوير ويُتوقع أن تستمر خمسة أيام.