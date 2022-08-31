عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم" المزعوم.

وشهد المسجد تواجد للمصلين والحراس وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل يومي عدا السبت، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني المكاني على الأٌقصى وتهويد المدينة المقدسة.