وكالة الرأي الفلسطينية "فدائي" الشباب يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2023 وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يتسلم جائزة قديمة وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يتلقى ضربة موجعة من البرتغال وكالة الرأي الفلسطينية نهائي بطولة النخبة الكروية الثانية .. الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة 2022 وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ديوان المظالم يعزز تعاونه مع هيئة الادارة والتنظيم بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة مضرب منذ 172 يوماً بوضع صحي خطير جداً وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة العامة للمحكمة العليا بغزة تعقد اجتماعاً الثالث هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

31 آب / أغسطس 2022 09:04

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم" المزعوم.

وشهد المسجد تواجد للمصلين والحراس وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل يومي عدا السبت، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني المكاني على الأٌقصى وتهويد المدينة المقدسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟