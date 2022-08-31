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محمد صلاح يتسلم جائزة قديمة

31 آب / أغسطس 2022 09:08

محمد صلاح يتسلم جائزة قديمة
محمد صلاح يتسلم جائزة قديمة

تسلم النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول مع بعض زملائه في "الريدز" جوائز قديمة، عن مستواهم في الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وكانت رابطة اللاعبين المحترفين قد أعلنت في حزيران الماضي، فوز محمد صلاح بجائزة لاعب العام في الدوري الإنكليزي، بناء على تصويت اللاعبين، إضافة إلى اختياره في فريق العام من الرابطة ذاتها.


وفاز بالجوائز إضافة إلى محمد صلاح 5 لاعبين آخرين من ليفربول، وهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والظهير الإنجليزي ترينت-ألكسندر أرنولد، ولاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، إضافة إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني.


ونشر الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين مقطع فيديو للاعبي ليفربول، تناوبوا فيه تناول الهاتف المحمول، قبل أن يصل إلى ليام ماكديفيت الذي أجرى حوارا معهم.
وكتب الحساب الرسمي للرابطة على الفيديو: "شكرا لليفربول للسماح لنا بتسليم جوائز فريق العام، اليوم".

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