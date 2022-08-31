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"فدائي" الشباب يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2023

31 آب / أغسطس 2022 09:14

"فدائي" الشباب يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا 2023

يغادر المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاماً، اليوم الاربعاء، إلى فيتنام لخوض معسكر تدريبي استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 في اوزبكستان.


وأوقعت القرعة التي وزعت المنتخبات على 10 مجموعات، منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة بجانب: المنتخب المستضيف لاوس، اليابان، اليمن، غوام، ويفتتح "الفدائي" مبارياته بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من أيلول المقبل.


ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني


ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام يونس على خطف بطاقة التأهل إلى البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في اوزبكستان مطلع العام المقبل.


ويسعى الجهاز الفني للتحضير الجيد خلال المعسكر التدريبي الذي يستمر 7 أيام في فيتنام، قبل السفر الى دولة لاوس البلد المستضيف لمنافسات المجموعة الثالثة.


ويعتمد الكابتن حسام يونس على لاعبي الفدائي الذين شاركوا مؤخراً في بطولة كأس العرب بالسعودية، والتي حقق فيها منتخبنا إنجازا بالتأهل إلى المربع الذهبي.
ومن المقرر أن يضم المعسكر التدريبي لاعبين جددا، من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستخوض التصفيات.
يشار إلى أن ثلاثي المنتخب: عمرو رزق، مهند حسنين، محمد الغزاوي ومساعد المدير الفني الكابتن جهاد السدودي غادروا، أمس، عبر معبر رفح البري للالتحاق بالمعسكر التدريبي.

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