قاسم: انجاز الأسير العواودة يؤكد صلابة إرادة أسرانا

غزة- الرأي:

بعث الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم بالتحية إلى الأسير البطل خليل العواودة الذي خاض معركة ضد السجان الصهيوني بأمعائه الخاوية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الأسرى في معاركهم المتواصلة ضد السجان الصهيوني.

وقال قاسم، الأربعاء، إن هذه الإنجازات تؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا الأبطال، وأن كل بطش وعنجهية السجان الصهيوني تفشل في كل مرة في كسر إرادة أسرانا الأبطال.

وبين أن هذا الإنجاز يأتي على مشارف معركة كبرى تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد سياسات ما يسمى بمصلحة السجون، والتي سيكون أحد أشكالها دخول ألف أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام غدا.

وأكد أن قضية الأسرى ستظل على رأس سلم أولويات المقاومة، والتي تعمل على الدوام لكسر القيد عنهم.