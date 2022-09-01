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خطط لتطوير قطار على غرار hyperloop بسرعة 621 ميلاً فى الساعة

01 أيلول / سبتمبر 2022 09:13

خطط لتطوير قطار على غرار hyperloop بسرعة 621 ميلاً فى الساعة
خطط لتطوير قطار على غرار hyperloop بسرعة 621 ميلاً فى الساعة

كشفت شركة كندية ناشئة عن قطار فراغ من طراز hyperloop وصف بأنه "طائرة بدون أجنحة" يمكنه نقل الركاب بسرعة 621 ميلاً في الساعة (1000 كم / ساعة)، كما أن طائرة FluxJet الكهربائية بالكامل عبارة عن هجين بين طائرة وقطار، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 54 راكبًا و 10 أطنان من البضائع.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتمد تصميمه على مجال جديد من الفيزياء تتميز بـ "نقل الطاقة غير التلامسي"، وتتشابه الرؤية مع شبكة Hyperloop الخاصة بشركة Virgin التي تبلغ سرعتها 600 ميل في الساعة والتي من المقرر إطلاقها في عام 2030، بناءً على نظام اقترحه إيلون ماسك.
 
تقول TransPod، وهي الشركة وراء المشروع، إن FluxJet سيسافر عبر نظام الأنابيب المخصص عبر كندا المعروف باسم خط TransPod، وسيكون للخط محطات في المواقع الرئيسية والمدن الكبرى، مع توقع مغادرة الكبسولات كل دقيقتين.
 
بدأت TransPod، التي حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة 550 مليون دولار (468 مليون جنيه إسترليني)، بالفعل في البناء الأولي لأنبوب سينقل الناس من كالجاري إلى إدمونتون في 45 دقيقة.
 
يقول TransPod إن الأمر سيستغرق ما يقرب من ثلث حركة المرور من الطريق السريع الذي ينضم إلى كالجاري إلى إدمونتون، وسيكلف ركوب FluxJet حوالي 44% أقل من تذكرة الطائرة ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 636000 طن سنويًا.
 

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