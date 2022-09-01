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SpaceX تقدم إنترنت عالى السرعة على السفن البحرية

01 أيلول / سبتمبر 2022 09:15

SpaceX تقدم إنترنت عالى السرعة على السفن البحرية
SpaceX تقدم إنترنت عالى السرعة على السفن البحرية

توفر SpaceX من إيلون ماسك اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت مع Starlink لجميع سفن الرحلات البحرية في Royal Caribbean بعد إبرام صفقة جديدة هذا الأسبوع، حيث سيتم تثبيت النطاق العريض على جميع سفن الرحلات البحرية الدولية التابعة للشركة والمشاهير، بالإضافة إلى جميع السفن الجديدة لهذه العلامات التجارية، وسيتم الانتهاء منه بحلول مارس 2023.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جوناثان هوفيلر، نائب رئيس شركة سبيس إكس للمبيعات في Starlink، في بيان: "اختيار مجموعة رويال كاريبيان Starlink لتوفير إنترنت عالي السرعة ووقت استجابة منخفض عبر أسطولها سيجعل رحلات مسافريهم أكثر فخامة".
 
وأضاف هوفيلر، "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للعمل مع مجموعة رويال كاريبيان لضمان بقاء المسافرين في البحر على اتصال بتجربة إنترنت رائعة."
 
كما أن الاتصال بالإنترنت في البحر سيء تاريخيًا وتهدف هذه الشراكة إلى تغيير ذلك.
 
وقال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان جروب، في بيان: "ستوفر هذه التكنولوجيا اتصالاً بالإنترنت يغير قواعد اللعبة على متن سفننا، مما يعزز تجربة الرحلات البحرية للضيوف والطاقم على حد سواء".
 
ستعمل على تحسين وتمكين المزيد من أنشطة النطاق الترددي العالي مثل دفق الفيديو بالإضافة إلى أنشطة مثل مكالمات الفيديو.
 
وأضاف جيسون ليبرتى، "يعد استخدام Starlink أحد الأمثلة الأخرى على تركيزنا المستمر على الابتكار والتميز لضيوفنا وطاقمنا والمجتمعات التي نزورها ومساهمينا".
 
تعمل كوكبة Starlink حاليًا فقط بالقرب من المياه القريبة من الكتل الأرضية، ولكنها ستنتقل إلى مناطق وسط المحيط في نصف الكرة الشمالي بحلول نهاية هذا العام ونصف الكرة الجنوبي بحلول أوائل عام 2023.
 

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