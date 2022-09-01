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فتاة تنقذ مطعماً من الإغلاق!

01 أيلول / سبتمبر 2022 09:26

فتاة تنقذ مطعم والدها من الإغلاق!
فتاة تنقذ مطعم والدها من الإغلاق!

في ساعات وجيزة، أثار طلب فتاة لإنقاذ مطعم  يعمل به والدها الذي تردت أحواله مؤخرا ضجة كبيرة في الأردن، حيث انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوبي العاصمة عمان.


وفي التفاصيل، ناشدت فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنقاذ مطعم  يعمل به والدها الذي "تردت أحواله مؤخرا"، ما أثار ضجة كبيرة في الأردن ودفع بالكثيرين إلى الشراء منه.

ولبى النداء العشرات من الشباب والمواطنين، متوجهين إلى المحل لشراء الشاورما.

وأعربت الفتاة عبر صفحة المطعم في فيسبوك عن شكرها للأردنيين على التعاطف معها والوقوف إلى جانب والدها في الأزمة التي كان يمر بها.

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