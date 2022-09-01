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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2337) الخميس 1 سبتمبر 022

01 أيلول / سبتمبر 2022 11:00

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2337)  الخميس 1 سبتمبر 022

أخبار فلسطينية

·         1000أسير يشرعون الخميس بالإضراب.. وإسرائيل تخشى من “ثورة سجون” وتصاعد العمليات المسلحة

·         استشهاد فلسطينييْن برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)

·         بعد إضراب عن الطعام استمر 172 يوما.. الأسير خليل عواودة يحتسي “أول كاسة شاي” ويوجه كلمة- (فيديو)

·         اشتية: فلسطين ستطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة

·         محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة “الجهاد” بسام السعدي

·         مخطط استيطاني لبناء 1250 وحدة جديدة على أراضي بيت جالا في بيت لحم

·         الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى

·         وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في العلاج

·         الخارجية" والفصائل تدين جريمة إعدام شهيدي البيرة ونابلس

·         حماس تدعو لتفعيل كل أدوات الدفاع والتصدي لمخطط الاحتلال ضد القدس

·         الإعلام الحكومي: 125 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس

·         محكمة إسرائيلية ترفض استئنافًا لقاتل عائلة دوابشة

·         الخارجية” تتهم إسرائيل بشن هجوم شامل على الشعب الفلسطيني باستغلال الموقف الدولي

·          

أخبار إسرائيلي

·         هآرتس: القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية

·         قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس

·         لبيد يجري محادثة هاتفية مع بايدن حول النووي الإيراني

·         المتطرف "غليك" وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·          

اخبار دولية

·         الأميركيون يضغطون لهدوء في الضفة و«كبح العضوية الكاملة»

اخبار عربية

·         »الأردن يسرّع طرح عطاء لتطوير الجسر "لتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات"

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         استشهاد فلسطينييْن برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)

·         بعد إضراب عن الطعام استمر 172 يوما.. الأسير خليل عواودة يحتسي “أول كاسة شاي” ويوجه كلمة- (فيديو)

·         اشتية: فلسطين ستطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة

·         محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة “الجهاد” بسام السعدي

·         حماس تدعو لتفعيل كل أدوات الدفاع والتصدي لمخطط الاحتلال ضد القدس

·         الخارجية” تتهم إسرائيل بشن هجوم شامل على الشعب الفلسطيني باستغلال الموقف الدولي

·         1000 أسير يشرعون الخميس بالإضراب.. وإسرائيل تخشى من “ثورة سجون” وتصاعد العمليات المسلحة

·         قوات الاحتلال تنفذ عدة هجمات ضد غزة وتصادر قوارب صيد 

·          

الشرق الأوسط

·         ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

·         الأميركيون يضغطون لهدوء في الضفة و«كبح العضوية الكاملة»

·        مقتل فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في الضفة الغربية 

 الاهرام المصرية

·         المعتقل الفلسطيني عواودة يُعلق إضرابًا عن الطعام استمر 172 يومًا مُقابل الإفراج عنه في أكتوبر المقبل

 

الاخبار اللبنانية

·          

·         «الجبهة الشعبية» تحيي ذكرى أبو علي مصطفى: لجبهة مقاومة موحدة

·         الأسير خليل عواودة ينتصر

·         عدوان إسرائيلي يستهدف مدرجي مطار حلب الدولي

·         أطول محاكمة للأسير الحلبي: إدانة من دون دليل أو اعتراف

الغد الأردنية

·         وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن

·         لحظة انقلاب مركبة لجيش الاحتلال خلال مواجهات مع فلسطينيين- (فيديو)

·         عودة الملاحة بقناة السويس إثر تعويم ناقلة نفط جانحة

·         استشهاد فلسطينييْن برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)

·         بعد إضراب عن الطعام استمر 172 يوما.. الأسير عواودة يحتسي

·       جونسون يدعو بريطانيا لإنهاء اعتمادها في مجال الطاقة على “الطغاة

·          

الشروق المصرية

·         هآرتس: القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية

·         الأسير العواودة ينهي إضرابه عن الطعام بعد اتفاق للإفراج عنه من سجون إسرائيل

 الشرق القطرية

·         الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى

·         وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في العلاج

·         مخطط استيطاني لبناء 1250 وحدة جديدة على أراضي بيت جالا في بيت لحم

·         بفستانها الأبيض.. شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية أثناء زفافها "فيديو"

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 

·         تقرير بلدة سلواد.. مقاومة متأصلة تتصدى للاحتلال وانتهاكاته

·         متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

·         شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة اليوم

·         بالفيديو.. انقلاب جيب عسكري (إسرائيلي) في حوسان

·         حماس: القصف (الإسرائيلي) على سوريا امتداد للعدوان على شعبنا

·         الأسير عواودة يعلّق إضرابه بعد انتزاعه قرارًا بالإفراج عنه

·         1200 أسير يبدؤون غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام

 

صحيفة القدس

·         الحركة الأسيرة تؤكد خوض الإضراب بوحدة وطنية وتدعو لإسنادها

·         نحو 1000 أسير يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال      

وحدات القمع تقتحم "رامون" وتنقل أسيرين للزنازين·   

"الخارجية" والفصائل تدين جريمة إعدام شهيدي البيرة ونابلس

·         محكمة إسرائيلية ترفض استئنافًا لقاتل عائلة دوابشة

·          

صحيفة الأيام

·         عشرات الإصابات خلال التصدي لاقتحام سلواد تخللها حصار منزلين واعتقال...

·         »الاحتلال يواصل حملته لقمع الأسرى قبيل بدء ألف منهم إضراباً مفتوحاً اليوم

·         »الأسير العواودة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه

·         »الأردن يسرّع طرح عطاء لتطوير الجسر "لتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات"

·         »سلطات الاحتلال تعتزم بناء سلسلة فنادق في البحر الميت

·         »تصاعد عنف الاحتلال يرهق كاهل الأطباء

·         »مهرجان الكوميديا الفلسطينية: ضحك وسياسة وحكايات حنين للجذور

·          

» الحياة الجديدة

·          

·         شهيدان خلال مواجهات في البيرة واقتحام لمخيم بلاطة

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

·         ضمن خطواتهم النضالية: ألف أسير يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

·         شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية تطلق حملة تضامن مع الأسرى المضربين

·          

وكالة  الراي

·         الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة قيادة الإضراب عن الطعام

·         محدث شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة

·         1200 أسير يبدؤون اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

·         وحدات القمع تقتحم غرف أسرى الجهاد بسجن "رامون"

·         المرور: 3 وفيات و145 إصابة في 271 حادث سير خلال أغسطس

·         " الأسرى" تدعو لتخصيص خطبة الجمعة غدًا للحديث عن قضية الأسرى

·         الإعلام الحكومي: 125 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         محدث الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة

وكالة صفا

·         القطاع مميز بأهله ونماذجه المبدعة"

·         بالصور "الصليب الأحمر" لـ"صفا": برنامج زيارات المعتقلين جزء بسيط من عملنا.. وغزة يجب أن تحصل على فرصتها للازدهار

·         المتطرف "غليك" وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         بالفيديو شهيدان باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة

·         1200 أسير يبدؤون مساء اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

"وكالة سما

·         تأجيل إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام لمدة 12 ساعة

·         شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس ورام الله

·         بالفيديو: الأسير عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه

·         قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس

·         أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 09/2022..ارتفاع سعر السورلار

·          

 

فلسطين اليوم

·        
ناعيةً الشهيدين محمود خالد ويزن عفانة..الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء تُوحد ساحات المواجهة وتُعيد بوصلة الصراع لاتجاهها الصحيح

·         "1200" أسير يشرعون في الإضراب عن الطعام اليوم والتأجيل لساعات لإتاحة فرصة للحوار

·         لجنة الطوارئ للأسرى تؤكد خوضها معركة الإضراب مساءً بوحدة وطنية وتعلن أسماء لجنة قيادة الإضراب

·         محدث بالفيديو والصور شهيدان برصاص الاحتلال في البيرة ونابلس

·         محدث بالفيديو والصور الأسير "عــواودة" ينتصـر على السـجــان بمعركـة الأمعـاء الخاويـة

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عرب 48

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·         الأسير خليل عواودة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع موعد مع الحريّة

·         الرئاسة الفلسطينيّة تحذّر من إجراءات الاحتلال بحقّ الأسرى: محاكمة جديدة لمناصرة الخميس

·         الاحتلال يمدد اعتقال الأسير بسام السعدي

·         تحسبا من تصعيد: بايدن ولبيد بحثا قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

·         استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة

·         الدراسة في المرحلة الثانوية تنتظم في موعدها الخميس

·         لبيد يجري محادثة هاتفية مع بايدن حول النووي الإيراني

·        

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وكالة وفا

·         مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

·         ضمن خطواتهم النضالية: ألف أسير يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن ...

·         استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

·         استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة

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  •  

حدث في مثل هذا اليوم

1 أيلول (سبتمبر)

·         2002 م إطلاق النار على عدد من العمال الفلسطينيين.

·         1987م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، تصدر القرار رقم (1987/ 11) الذي يدين إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

·         1982م مشروع ريغان : ألقى رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان يوم 1982مخطاباً في الإذاعة والتليفزيون خصصه لمعالجة قضية فلسطين والشرق الأوسط وقدم فيه إطاراً عاماً ومبادئ لحل هذه القضية، وقد أطلق على مشروعه عنواناً هو: "مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط" وجاء خطابه هذا إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان في حزيران عام 1982.

·         1975 م اتفاقية فض الاشتباك الثانية بين مصر وإسرائيل ( اتفاقية سيناء الثانية )

·         1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.

·         1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.

·         1969م الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني ( القاهرة ): بدأت الدورة بمناقشة جدول الأعمال وفد فصل المجلس جدول الأعمال إلى جزأين:

·         1921م المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في كارلسباد بتشيكوسلوفاكيا: انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 1-4/9/1921موهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وصريح بلفور واحتلال بريطانيا لفلسطين والاضطرابات ضد اليهود في أوروبا ا لشرقية.

·         1908 م صدور العدد الأول من صحيفة "الأصمعي" التي تُحرر في القدس ومكاتبها الإدارية في يافا، تصدر مرتين في الشهر، ويحررها حنا عبد الله العيسى.

·         1908 م صدور العدد الأول من صحيفة "الأصمعي" التي تُحرر في القدس ومكاتبها الإدا

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