النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2337) الخميس 1 سبتمبر 022

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· الخارجية" والفصائل تدين جريمة إعدام شهيدي البيرة ونابلس

· حماس تدعو لتفعيل كل أدوات الدفاع والتصدي لمخطط الاحتلال ضد القدس

· الخارجية” تتهم إسرائيل بشن هجوم شامل على الشعب الفلسطيني باستغلال الموقف الدولي

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· قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس

· لبيد يجري محادثة هاتفية مع بايدن حول النووي الإيراني

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· ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

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· وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن

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· هآرتس: القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية

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وحدات القمع تقتحم "رامون" وتنقل أسيرين للزنازين·

"الخارجية" والفصائل تدين جريمة إعدام شهيدي البيرة ونابلس

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وكالة الراي

وكالة صفا

· القطاع مميز بأهله ونماذجه المبدعة "

"وكالة سما

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فلسطين اليوم

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عرب 48

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وكالة وفا

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حدث في مثل هذا اليوم

1 أيلول (سبتمبر)

· 2002 م إطلاق النار على عدد من العمال الفلسطينيين.

· 1987م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، تصدر القرار رقم (1987/ 11) الذي يدين إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

· 1982م مشروع ريغان : ألقى رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان يوم 1982مخطاباً في الإذاعة والتليفزيون خصصه لمعالجة قضية فلسطين والشرق الأوسط وقدم فيه إطاراً عاماً ومبادئ لحل هذه القضية، وقد أطلق على مشروعه عنواناً هو: "مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط" وجاء خطابه هذا إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان في حزيران عام 1982.

· 1975 م اتفاقية فض الاشتباك الثانية بين مصر وإسرائيل ( اتفاقية سيناء الثانية )

· 1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.

· 1974 م الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مشروع "القدس الكبرى" الذي يقترح توسيع حدود القدس لتضم كذلك ثلاث مدن أخرى وسبعاً وعشرين قرية عربية مجاورة ويخضع مائة ألف فلسطيني للسيادة القانونية والسياسية الإسرائيلية.

· 1969م الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني ( القاهرة ): بدأت الدورة بمناقشة جدول الأعمال وفد فصل المجلس جدول الأعمال إلى جزأين:

· 1921م المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في كارلسباد بتشيكوسلوفاكيا: انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 1-4/9/1921موهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وصريح بلفور واحتلال بريطانيا لفلسطين والاضطرابات ضد اليهود في أوروبا ا لشرقية.

· 1908 م صدور العدد الأول من صحيفة "الأصمعي" التي تُحرر في القدس ومكاتبها الإدارية في يافا، تصدر مرتين في الشهر، ويحررها حنا عبد الله العيسى.