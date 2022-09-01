النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2337) الخميس 1 سبتمبر 022
أخبار فلسطينية
· 1000أسير يشرعون الخميس بالإضراب.. وإسرائيل تخشى من “ثورة سجون” وتصاعد العمليات المسلحة
· استشهاد فلسطينييْن برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)
· بعد إضراب عن الطعام استمر 172 يوما.. الأسير خليل عواودة يحتسي “أول كاسة شاي” ويوجه كلمة- (فيديو)
· اشتية: فلسطين ستطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة
· محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة “الجهاد” بسام السعدي
· مخطط استيطاني لبناء 1250 وحدة جديدة على أراضي بيت جالا في بيت لحم
· الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى
· وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في العلاج
· الخارجية" والفصائل تدين جريمة إعدام شهيدي البيرة ونابلس
· حماس تدعو لتفعيل كل أدوات الدفاع والتصدي لمخطط الاحتلال ضد القدس
· الإعلام الحكومي: 125 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس
· محكمة إسرائيلية ترفض استئنافًا لقاتل عائلة دوابشة
· الخارجية” تتهم إسرائيل بشن هجوم شامل على الشعب الفلسطيني باستغلال الموقف الدولي
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أخبار إسرائيلي
· هآرتس: القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية
· قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس
· لبيد يجري محادثة هاتفية مع بايدن حول النووي الإيراني
· المتطرف "غليك" وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
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اخبار دولية
· الأميركيون يضغطون لهدوء في الضفة و«كبح العضوية الكاملة»
اخبار عربية
· »الأردن يسرّع طرح عطاء لتطوير الجسر "لتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات"
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الصحف العربية
القدس العربي
· استشهاد فلسطينييْن برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)
· بعد إضراب عن الطعام استمر 172 يوما.. الأسير خليل عواودة يحتسي “أول كاسة شاي” ويوجه كلمة- (فيديو)
· اشتية: فلسطين ستطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة
· محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بحركة “الجهاد” بسام السعدي
· حماس تدعو لتفعيل كل أدوات الدفاع والتصدي لمخطط الاحتلال ضد القدس
· “الخارجية” تتهم إسرائيل بشن هجوم شامل على الشعب الفلسطيني باستغلال الموقف الدولي
· 1000 أسير يشرعون الخميس بالإضراب.. وإسرائيل تخشى من “ثورة سجون” وتصاعد العمليات المسلحة
· قوات الاحتلال تنفذ عدة هجمات ضد غزة وتصادر قوارب صيد
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الشرق الأوسط
· ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام
· الأميركيون يضغطون لهدوء في الضفة و«كبح العضوية الكاملة»
· مقتل فلسطينيين اثنين خلال مواجهات في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
· المعتقل الفلسطيني عواودة يُعلق إضرابًا عن الطعام استمر 172 يومًا مُقابل الإفراج عنه في أكتوبر المقبل
الاخبار اللبنانية
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· «الجبهة الشعبية» تحيي ذكرى أبو علي مصطفى: لجبهة مقاومة موحدة
· الأسير خليل عواودة ينتصر
· عدوان إسرائيلي يستهدف مدرجي مطار حلب الدولي
· أطول محاكمة للأسير الحلبي: إدانة من دون دليل أو اعتراف
الغد الأردنية
· وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن
· لحظة انقلاب مركبة لجيش الاحتلال خلال مواجهات مع فلسطينيين- (فيديو)
· عودة الملاحة بقناة السويس إثر تعويم ناقلة نفط جانحة
· استشهاد فلسطينييْن برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور)
· بعد إضراب عن الطعام استمر 172 يوما.. الأسير عواودة يحتسي…
· جونسون يدعو بريطانيا لإنهاء اعتمادها في مجال الطاقة على “الطغاة…
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الشروق المصرية
· هآرتس: القصف الإسرائيلي لمطار حلب سبق هبوط طائرة إيرانية
· الأسير العواودة ينهي إضرابه عن الطعام بعد اتفاق للإفراج عنه من سجون إسرائيل
الشرق القطرية
· الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى
· وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في العلاج
· مخطط استيطاني لبناء 1250 وحدة جديدة على أراضي بيت جالا في بيت لحم
· بفستانها الأبيض.. شرطة الاحتلال تعتقل عروسا فلسطينية أثناء زفافها "فيديو"
· رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير بلدة سلواد.. مقاومة متأصلة تتصدى للاحتلال وانتهاكاته
· متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
· شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة اليوم
· بالفيديو.. انقلاب جيب عسكري (إسرائيلي) في حوسان
· حماس: القصف (الإسرائيلي) على سوريا امتداد للعدوان على شعبنا
· الأسير عواودة يعلّق إضرابه بعد انتزاعه قرارًا بالإفراج عنه
· 1200 أسير يبدؤون غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام
صحيفة القدس
· الحركة الأسيرة تؤكد خوض الإضراب بوحدة وطنية وتدعو لإسنادها
· نحو 1000 أسير يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال
وحدات القمع تقتحم "رامون" وتنقل أسيرين للزنازين·
"الخارجية" والفصائل تدين جريمة إعدام شهيدي البيرة ونابلس
· محكمة إسرائيلية ترفض استئنافًا لقاتل عائلة دوابشة
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صحيفة الأيام
· عشرات الإصابات خلال التصدي لاقتحام سلواد تخللها حصار منزلين واعتقال...
· »الاحتلال يواصل حملته لقمع الأسرى قبيل بدء ألف منهم إضراباً مفتوحاً اليوم
· »الأسير العواودة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه
· »الأردن يسرّع طرح عطاء لتطوير الجسر "لتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات"
· »سلطات الاحتلال تعتزم بناء سلسلة فنادق في البحر الميت
· »تصاعد عنف الاحتلال يرهق كاهل الأطباء
· »مهرجان الكوميديا الفلسطينية: ضحك وسياسة وحكايات حنين للجذور
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» الحياة الجديدة
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· شهيدان خلال مواجهات في البيرة واقتحام لمخيم بلاطة
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
· ضمن خطواتهم النضالية: ألف أسير يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام
· شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية تطلق حملة تضامن مع الأسرى المضربين
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وكالة الراي
· الحركة الأسيرة تعلن تشكيل لجنة قيادة الإضراب عن الطعام
· محدث شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة
· 1200 أسير يبدؤون اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
· وحدات القمع تقتحم غرف أسرى الجهاد بسجن "رامون"
· المرور: 3 وفيات و145 إصابة في 271 حادث سير خلال أغسطس
· " الأسرى" تدعو لتخصيص خطبة الجمعة غدًا للحديث عن قضية الأسرى
· الإعلام الحكومي: 125 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· محدث الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
وكالة صفا
· القطاع مميز بأهله ونماذجه المبدعة"
· بالصور "الصليب الأحمر" لـ"صفا": برنامج زيارات المعتقلين جزء بسيط من عملنا.. وغزة يجب أن تحصل على فرصتها للازدهار
· المتطرف "غليك" وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· بالفيديو شهيدان باقتحام الاحتلال نابلس والبيرة
· 1200 أسير يبدؤون مساء اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام
"وكالة سما
· تأجيل إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام لمدة 12 ساعة
· شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس ورام الله
· بالفيديو: الأسير عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه
· قناة عبرية تنشر تسجيل صوتي يكشف لحظات الرعب التي عاشها 5 مستوطنين في نابلس
· أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 09/2022..ارتفاع سعر السورلار
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فلسطين اليوم
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ناعيةً الشهيدين محمود خالد ويزن عفانة..الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء تُوحد ساحات المواجهة وتُعيد بوصلة الصراع لاتجاهها الصحيح
· "1200" أسير يشرعون في الإضراب عن الطعام اليوم والتأجيل لساعات لإتاحة فرصة للحوار
· لجنة الطوارئ للأسرى تؤكد خوضها معركة الإضراب مساءً بوحدة وطنية وتعلن أسماء لجنة قيادة الإضراب
· محدث بالفيديو والصور شهيدان برصاص الاحتلال في البيرة ونابلس
· محدث بالفيديو والصور الأسير "عــواودة" ينتصـر على السـجــان بمعركـة الأمعـاء الخاويـة
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عرب 48
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· الأسير خليل عواودة يعلّق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع موعد مع الحريّة
· الرئاسة الفلسطينيّة تحذّر من إجراءات الاحتلال بحقّ الأسرى: محاكمة جديدة لمناصرة الخميس
· الاحتلال يمدد اعتقال الأسير بسام السعدي
· تحسبا من تصعيد: بايدن ولبيد بحثا قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
· استطلاع: لا أغلبية لتشكيل حكومة
· الدراسة في المرحلة الثانوية تنتظم في موعدها الخميس
· لبيد يجري محادثة هاتفية مع بايدن حول النووي الإيراني
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وكالة وفا
· مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
· ضمن خطواتهم النضالية: ألف أسير يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن ...
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