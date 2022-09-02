واتس آب يختبر ميزة جديدة للمستخدمين

واحدة من أهم الميزات المفقودة على واتس آب كمنصة رسائل فورية هي أنه في الأصل لا يسمح للمستخدمين بتدوين ملاحظات ذاتية، حيث لا يسمح النظام الأساسي للمستخدمين بإرسال ملاحظات ذاتية من الأجهزة المرتبطة وهذا أيضًا شيء تقدمه منصات المراسلة الفورية الأخرى منذ فترة.



وبالتأكيد هناك حلول لذلك باستخدام حفظ رقم هاتفهم وفتحه في الدردشات، لكنه لا يدعم هذه الميزة أصلاً، وأيضًا ، تقصر الميزة المستخدمين على أجهزتهم الأساسية فقط لأن الدردشة لا تظهر على الأجهزة المرتبطة.



إلا أن تقرير بموقع WABetaInfo كشف أن نظام المراسلة الفورية يعمل على حل يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات الذاتية باستخدام الأجهزة المرتبطة.



ووفقًا للتقرير، بدأ واتس آب في اختبار ميزة الملاحظات الذاتية في الإصدار التجريبي من واتس آب Desktop، وهذا يعني أن الميزة ستصل أولاً إلى سطح المكتب، ويدعي التقرير أيضًا أن الشركة تخطط لإضافة ميزة مماثلة على إصدارات Android و iOS من التطبيق أيضًا في المستقبل القريب.



وستتيح الميزة للمستخدمين إرسال أشياء مهمة أو نقاط رئيسية أو أي معلومات أخرى يريدون تدوينها للرجوع إليها في المستقبل.وسيمكن للمستخدمين اختيار خيار الدردشة الشخصية أثناء البحث عن المحتويات داخل واتس آب Desktop beta، وسيؤدي النقر فوق الخيار إلى فتح نافذة دردشة جديدة لتدوين الملاحظات.



ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الدردشة ستظهر على الأجهزة الأخرى بما في ذلك الأساسي والمرتبط عند تسجيل الدخول بنفس حساب واتس آب، وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الدردشة الشخصية ستكون جزءًا من نسخ واتس آب الاحتياطية أم لا. أو إذا كان واتس آب يخطط لتقديم خيار إضافي للمستخدمين يسمح لهم باختيار ما إذا كانوا يريدون نسخ محادثاتهم الشخصية احتياطيًا أم لا.





