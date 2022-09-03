فوزان لـ"نسور الجبل" والأمعري في كأس أبو عمار

حقق فريقا جبل المكبر والأمعري انتصارين على واد النيص وإسلامي قلقيلية لحساب المجموعة الأولى من كأس ياسر عرفات.

على استاد الخضر، لم يجد جبل المكبر أي صعوبة في تخطي ترجي واد النيص (3-1)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة.

وتقدم المكبر بهدف مبكر عن طريق زيد القنبر، من متابعة ناجحة من داخل الصندوق.

وعاد نفس اللاعب في الشوط الثاني واستغل خطأ مدافع واد النيص جهاد صقر، ليخطف الكرة ويسدد على يسار الحارس توفيق أبو علي.

استمر تفوق المكبر، ونجح المدافع الأيمن وليد القنبر في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث من ضربة رأس قوية.

وقبل النهاية، قلص واد النيص النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق مؤيد أبو حماد.

انتصار الأمعري

وحقق شباب الأمعري انتصاره الثاني تواليا على إسلامي قلقيلية (3-1)، باستاد الجامعة العربية الأمريكية بجنين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وبالتالي سيكون اللقاء المقبل له أمام جبل المكبر على صدارة المجموعة.

وتقدم الأمعري بهدف مبكر للغاية عن طريق راشد مبروك، من متابعة من داخل الصندوق، فيما عزز زميله يحيى سليم التقدم لفريقه بالهدف الثاني، بعدما تابع برأسه ركنية زميله سامح علوان.

وعاد سامح علوان وأرسل عرضية من الجبهة اليمنى، قابلها داوود سرحان برأسه في المرمى.

وقبل النهاية أحرز الإسلامي هدفه الوحيد بالنيران الصديقة لمدافع الأمعري محمد نافع.