صلاح يقود ليفربول أمام إيفرتون اليوم لمواصلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي



يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ظهر اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول والقناة الناقلة

مباراة إيفرتون ضد ليفربول تقام فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت الموافق 3 – 9 – 2022، على ملعب "جوديسون بارك" في سادس جولات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر بث المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويخوض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب المباراة لمواصلة الانتصارات بعد أن حقق فوزًا صعبا على حساب نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث يأمل اللحاق بركب المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة واحدة والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6 أهداف.

ويأمل محمد صلاح كسر صيامه التهديفي مع ليفربول أمام إيفرتون اليوم، من أجل الحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب هداف الدوري الانجليزي الموسم الحالي، فى ظل تفوق هالاند نجم مانشسر سيتي المتصدر برصيد 9 أهداف حتى الآن.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفي مباراة ليفربول الأخيرة أمام نيوكاسل، ليصل الى المساهمة التهديفية رقم 5 خلال الموسم الحالي بواقع هدفين و3 أسيست.

بينما كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول استعاد ثلاثي الفريق المصاب، بالإضافة لـ داروين نونيز الموقوف، قبل مواجهة إيفرتون.



وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن الريدز سيستعيد خدمات الثلاثي، دييجو جوتا وجويل ماتيب وكورتيس جونز، بالإضافة لـ داروين نونيز الذي تنتهي فترة إيقافه بسبب الطرد الذي تعرض له في مواجهة كريستال بالاس بالجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يخوض إيفرتون بقيادة فرانك لامبارد المباراة وهو في وضعية معقدة للغاية، لاسيما أنه لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم حتى الآن، وفي الجولة الماضية تعادل خارج أرضه أمام ليدز يونايتد بهدف لمثله.

ويحتل إيفرتون المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصل على 3 نقاط فقط من ثلاثة تعادلات وخسارتين، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم ضد ليفربول لتحسين موقعه في ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواعيد الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي

وبخلاف مباراة إيفرتون ضد ليفربول، فهناك 7 مواجهات أخرى تقام اليوم السبت، بالجولة السادسة في الدوري الإنجليزي،على رأسها عندما يلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي.

وتأتي مواعيد الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي بالكامل على النحو التالي:

مباريات السبت:

إيفرتون ضد ليفربول..الساعة الواحدة والنصف ظهرًا

برينتفورد ضد ليدز يونايتد.. الساعة الرابعة مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس.. الساعة الرابعة مساءً

فورست ضد بورنموث.. الساعة الرابعة مساءً

توتنهام ضد فولهام.. الساعة الرابعة مساءً

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون.. الساعة الرابعة مساءً

تشيلسي ضد وست هام يونايتد.. الساعة الرابعة عصرًا

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الساعة السادسة والنصف مساءً

مباريات الأحد:

برايتون ضد ليستر سيتي..الساعة الثالثة ظهرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال.. الساعة الخامسة والنصف مساءً