كيفية التواصل إلكترونيا عبر تطبيقات تشبه واتس آب



حقق واتس آب شهرة عالمية واسعة النطاق بفضل دعمه والتشفير الآمن ومجموعة واسعة من ميزات الاتصال، لكن التطبيق قد لا يكون متاح أحيانا بسبب الأعطال أو المكان الذى تسافر له، وقد تبحث عن بديل لتطبيق واتس آب يحاكي التجربة، لذلك نرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عدة بدائل لتطبيق واتس آب.



Telegram

هذا تطبيق مراسلة شائع يوفر الدردشة الصوتية والمرئية والنصية جنبًا إلى جنب مع مزيج من خيارات الأمان.

يتم تشفير المكالمات الصوتية تلقائيًا من طرف إلى طرف، ، ويقدم التطبيق وضع دردشة سريًا يتم فيه تشفير نصوصك أيضًا من طرف إلى طرف.

ومع ذلك، فإن النصوص الروتينية ليست آمنة، كما أنه أيضًا أحد التطبيقات القليلة التي تتيح لك قفل التطبيق نفسه، لذلك إذا حصل شخص ما على وصول فعلي إلى هاتفك، فلا يزال يتعذر عليه قراءة رسائلك في Telegram.

Signal

إذا كنت تبحث عن أقوى أمان في بديل لواتس آب، فقد يكون Signal هو ما تحتاجه، ويميل التطبيق بشدة إلى الخصوصية مع التشفير الكامل من طرف إلى طرف للمحادثات الصوتية والمرئية والنصية عند الدردشة مع مستخدمي Signal الآخرين.

كما أن الشركة التي تقف وراء Signal هي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة وليس لديها حافز ربح لبيع بياناتك.

لكن يفتقد التطبيق إلى الشعور بالمرح الذي قد تبحث عنه؛ فلا توجد ملصقات أو صور GIF مضمنة.



Skype

يعد جزء من مجموعة إنتاجية Microsoft هو تطبيق Skype، الذى يركز على الأعمال التجارية، كما أنه تطبيق تواصل كامل الميزات ومناسب للعمل والترفيه على حد سواء.



كما يمكنك بسهولة إجراء الدردشات الصوتية والمرئية والنصية، بالإضافة إلى تبادل الملفات، وبفضل مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية، يمكنك تسجيل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية عند استخدام Skype على سطح المكتب.

وربما يكون أفضل سبب لاستخدام Skype هو ميزاته الأكثر تقدمًا، ، مثل القدرة على الحصول على ترجمة فورية للغة، وحقيقة أنه يمكنك استخدام Skype لإجراء مكالمات إلى الهواتف الأرضية.



Facebook Messenger

هو تطبيق مراسلة شائع ومتاح مجانًا لكل من iPhone و Android، ويتضمن كل الأساسيات، مثل الصوت والفيديو والرسائل النصية، بالإضافة إلى الملصقات وصور GIF، ويعد مألوفا بشكل كبير عن أى تطبيق مراسلة آخر لشعبيته الكبيرة.