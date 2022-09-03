الكشف رسميا عن الجيل التالي من USB 4



وعد الإصدار التالي من معيار USB بأن يكون أسرع من Thunderbolt 4 ، حيث يقدم أسرع سرعات ظهرت على الإطلاق، حيث أعلنت USB promoter group عن معيار جديد لـ USB، الإصدار 2.0 من USB ، والذي يحقق بعض المكاسب الكبيرة في السرعة مقارنة بسابقه USB 4.



ويضاعف USB 4 الإصدار 2.0 سرعة ما يمكن أن يصل إليه USB 4 من 40 جيجابت في الثانية إلى 80 جيجابت في الثانية، ويعد هذا أسرع من عروض Thunderbolt 4 ، والتي تبلغ 40 جيجابت في الثانية ، مما يجعل USB 4 الإصدار 2.0 أحد التحديثات الرئيسية منذ سنوات.



إليك كيفية يحقق USB 4 الإصدار 2.0 لسرعته

تقول USB promoter group أن معيار الجيل التالي يأتي مع طبقة مادية محدثة بناءً على كبلات USB-C السلبية الحالية مع إضافة كبلات نشطة جديدة في USB 4 الإصدار 2.0 ، مما يوفر سرعات تصل إلى 80 جيجابت في الثانية.



وعلاوة على ذلك ، تم تحديث الإصدار 2.0 من USB 4 ليشمل DisplayPort 2 و PCIe Gen 5، و علاوة على ذلك ، يأتي الإصدار الجديد مزودًا بزيادة عرض النطاق الترددي لنفق بيانات USB 3.2 ، مما يزيد السرعة عن 20 جيجابت في الثانية ، أثناء استخدام وضع DisplayPort.



وعلى غرار التكرارات السابقة لمعيار USB ، سيكون الإصدار 2.0 من USB 4 متوافقًا مع الإصدارات السابقة ، بما في ذلك جميع المراجعات، وعلاوة على ذلك ، سيتمكن المستخدمون من الحصول على سرعات معيار USB من الجيل التالي حتى باستخدام كبل USB 4.



ومع ذلك ، فإن الإصدار 2.0 من USB 4 لن يتم طرحه قريبًا بالنسبة للكثيرين منا ، حيث تقول مجموعة مُروِّج USB إنها "تستهدف بشكل خاص المطورين في هذا الوقت"، وسيتم تحديث أدلة العلامات التجارية والتسويق النهائية لاحقًا للمنتجات والكابلات المعتمدة.

