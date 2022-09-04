وكالة الرأي الفلسطينية استدعاء تكسي كاذب يخلق ازدحاماً في أحد شوارع موسكو! وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: "ميتا" تخطط لـ "ميزات مدفوعة محتملة" في "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية "تويتر" يجهّز إطلاق الميزة المرغوبة بشدة من قبل المستخدمين! وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أقدم ديناصور معروف حتى الآن في زيمبابوي وكالة الرأي الفلسطينية إسبانيا.. اكتشاف "ستونهنج" جديد عمره 7.5 ألف عام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية "يقدم شكره لدلوة قطر لدعم الشباب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر وكالة الرأي الفلسطينية بتعانى من قشرة الشعر.. تخلصى منها بالخل والثوم وكالة الرأي الفلسطينية فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك.. عوديه عليها وكالة الرأي الفلسطينية استكمال أعمال إزالة مبنى مدرسة بلقيس المتضرر بفعل القصف
أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر

04 أيلول / سبتمبر 2022 08:42

نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر
نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر


عند التقدم في العمر يزداد فرص الإصابة بمشاكل عدة بالقلب، ويزداد فرص الإصابة بالجلطات، انسداد الشرايين، والعديد من الأمراض المرتبطة بالقلب. 
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح اليومية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب، وحمايته من المضاعفات عن التقدم بالعمر، وذلك وفقا لموقع “helthline”. 
 
أكد التقرير، أنه من الضروري  اتباع نظام غذائي صحي ومتوزان عند التقدم في العمر، ولذا عليك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، والمكسرات والبروتين الصحي، فهذه الأطعمة تحافظ علي صحة القلب، وتحميه من المضاعفات المترتبة علي التقدم في العمر، ولذا يمكنك تناول الشوفان، والتوت، والسبانخ، والجزر، والأسماك. 
 
ومن أهم النصائح التي قدمها التقرير، للحفاظ علي صحة القلب، هي  ضبط كميات الملح  في الطعام، أي عدم الإسراف في تناولك للأطعمة الغنية بالألملاح، فالمح يزيد من فرص ارتفاع ضغطالدم، ويتسبب في احتباس السوائل بالجسم، ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولك له. 
 
وأشار التقرير، إلى أن ممارسة الرياضة اليومية تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها للحفاظ على صحة القلب، وتنظيم ضربات القلب، والتحكم في الضغط، ما أن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في تنسيط الدورة الدموية، ولذا يجب ممارستها يوميا. 
 
عند التحدث عن صحة القلب، يجب الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخن، فهذه العادة من العادات الخاطئة، التي تزيد من فرص تعرض صحة القلب للخطر، وتعمل على ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، وتزيد من تعرضك لإنسداد في الشرايين ، ولذا أقلع عن هذه العادة على الفور للحصول على صحة قلب جيدة. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟