وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعرف أن هناك من اخترق هاتفك؟ وكالة الرأي الفلسطينية استدعاء تكسي كاذب يخلق ازدحاماً في أحد شوارع موسكو! وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: "ميتا" تخطط لـ "ميزات مدفوعة محتملة" في "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية "تويتر" يجهّز إطلاق الميزة المرغوبة بشدة من قبل المستخدمين! وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أقدم ديناصور معروف حتى الآن في زيمبابوي وكالة الرأي الفلسطينية إسبانيا.. اكتشاف "ستونهنج" جديد عمره 7.5 ألف عام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية "يقدم شكره لدلوة قطر لدعم الشباب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للحفاظ على صحة القلب عند التقدم فى العمر وكالة الرأي الفلسطينية بتعانى من قشرة الشعر.. تخلصى منها بالخل والثوم وكالة الرأي الفلسطينية فواكه صيفية مهمة لصحة طفلك.. عوديه عليها
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ثاني إخفاق لناسا في إطلاق صاروخها إلى القمر

04 أيلول / سبتمبر 2022 09:25

ثاني إخفاق لناسا في إطلاق صاروخها إلى القمر
ثاني إخفاق لناسا في إطلاق صاروخها إلى القمر

أعلن المتحدث باسم مقر عملية إطلاق مهمة "أرتميس 1" التي كانت مقررة اليوم أن ناسا أجلت إطلاق الصاروخ إلى القمر للمرة الثانية بعد مواجهة تسرب للوقود.


وقال متحدث باسم ناسا: "أعلن مدير الإطلاق تشارلي بلاكويل طومسون عن إلغاء محاولة الإطلاق اليوم، وهي محاولة الإطلاق الثانية".

ولم يتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد. فقد صرحت ناسا سابقا بأنه إذا لم يتم الإطلاق مرة أخرى يوم السبت، فلن تكون المحاولة التالية ممكنة حتى يوم الاثنين.

وألغت طومسون، في 29 أغسطس عملية إطلاق مهمة "أرتميس 1" أول مرة، بسبب مشكلة في أحد المحركات الرئيسية لنظام الإطلاق الفضائي (SLS).

وتمثلت خطط ناسا للمهمة، في إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي العملاق (SLS)، وكبسولة "أوريون كرو" (Orion Crew Capsule)، المصممة لنقل ما يصل إلى ستة رواد فضاء إلى القمر،

ويعد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي العملاق (SLS)، البالغ طوله 98 مترا، أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق.

وتهدف مهمة اختبار "أرتميس 1" (Artemis I)، المقرر أن تستمر 42 يوما، إلى أخذ مركبة "أوريون" على بعد 40 ألف ميل من الجانب البعيد من القمر، والمغادرة من ذات المكان الذي نظمت منه مهمات أبولو القمرية قبل نصف قرن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟