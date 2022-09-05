فوائد شرب المياه الدافئة حتى فى فصل الصيف

تخيل شرب الماء الساخن في الصيف هذا قد يفزعك لكنه صحيح يمكن أن يكون شرب الماء الدافئ طوال العام مفيدًا لصحتك بعدة طرق بعد قولي هذا ، لا نعني توصيل الماء الساخن بالأنابيب ، ولكن الماء الفاتر يمكن أن يكون أفضل جرعة صحية يحتاجها جسمك للتغلب على قسوة البيئة والمساعدة في الحفاظ على لياقته.

وحسب ما ذكره موقع timesofindia يتكون 75 في المائة من أجسامنا من السوائل ولتحسين أداء الجسم يحتاج إلى تحقيق التوازن المثالي للشوارد لذا ، إليك بعض الأسباب التي تجعلك تشرب الماء الدافئ وما يفعله بجسمك وبعض العلاجات لجعل المياه العادية أكثر تغذية.

-يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح الباكر في الحفاظ على التوازن الصحيح للكهارل في الجسم وإزالة السموم الموجودة في الجسم، و بصرف النظر عن ذلك ، إذا كنت معرضًا للإصابة بالأنفلونزا الموسمية والبرد والسعال ، فإن شرب الماء الفاتر طوال اليوم يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الصدر وكذلك تجويف الأنف.

-يمكن أن يؤثر التاريخ الطويل من الاحتقان في تجويف الصدر على الجهاز التنفسي، يحدث الاحتقان بسبب ترسب المخاط الذي يؤدي إلى التهاب مجرى الهواء في رئتيك ومن ثم ، فإن أفضل طريقة لتخفيف المخاط بشكل طبيعي وطرده من الجسم هي شرب الماء الفاتر طوال اليوم بصرف النظر عن ذلك ، فإن الماء الفاتر يساعد أيضًا في تخفيف آلام الحلق والجيوب الأنفية إليك كيفية جعل الماء الفاتر المعتاد علاجًا رائعًا لعلاج الاحتقان.

-خذ 1 لتر من الماء الفاتر

-أضف 1 ليمونة

2- ملعقة صغيرة عسل

-امزجه جيدًا واشربه طوال اليوم.

-يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ كل صباح في طرد السموم من الجهاز الهضمي، و يساعد الماء الدافئ أيضًا في الأداء السليم لجهاز الغدد الصماء، و يحدث هذا لأن الماء الفاتر يرفع درجة حرارة الجسم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي ، مما يساعد على التخلص من السموم من الجسم.

-يساعد في تعزيز فقدان الوزن، إذا كنت من عشاق اللياقة البدنية ، فيجب أن يكون الماء أفضل رفيق لك، يساعد شرب الماء الدافئ في الصباح على التخلص من السموم ومع ذلك ، فإن شرب الماء الدافئ يزيد من درجة حرارة الجسم ، مما يحسن معدل الأيض، و يساعد في تكسير جزيئات الطعام في الأمعاء ويساعد في تحسين الهضم وكذلك امتصاص العناصر الغذائية هذا يساعد في إدارة الوزن بشكل فعال. إليك مزيجًا عشبيًا بسيطًا يمكنك محاولة تسريع عملية إنقاص الوزن.