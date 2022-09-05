لماذا لا نشرب ماء البحر؟

للذي تريد تعجيزه تقول: اشرب من ماء البحر. ولكنك في الحقيقة لا تعجزه بل تقتله، فشرب ماء البحر مهلك غالبا لبني آدم.

عندما يشرب الإنسان ماء البحر فإن خلايا جسمه تمتص الكمية الكبيرة من الملح الذائبة في الماء، وتلك الكمية تفوق قدرة الجسم على التعامل معها.

عندما نضيف الملح إلى طعامنا فإنه يكون بكميات معقولة، يرافقها شرب ماء عذب يذيب الملح ويبقيه عند مستوى طبيعي، فالإنسان يحتاج نحو 500 مليغرام يوميا ليتمكن الجسم من نقل الغذاء والأكسجين في الدم، وكذلك تحريك العضلات وأهمها القلب.

في الكلية يُستخلص البول وهو الأقل ملوحة من مياه البحر، لكن لكي يتخلص الجسم من كمية الملح الكبيرة الموجودة في مياه البحر فإن عليه إخراج كمية من البول أكبر من كمية المياه العذبة التي شربها الإنسان، ما يهدده بالموت عطشا وجفافا.