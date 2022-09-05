إلغاء اطلاق صاروخ ناسا نحو القمر للمرة الثانية

ألغت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) محاولة ثانية لإطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية بعد فشل المحاولة الأولى الإثنين الماضي.



للمرة الثانية خلال خمسة أيام وبسبب ما قالت إنها مشاكل فنية ألغت وأوقفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية 'ناسا' محاولة ثانية لإطلاق صاروخها العملاق من الجيل الجديد في أولى مهام برنامجها 'أرتميس' المقرر أن يشمل رحلات من القمر إلى المريخ. مع العلم ان هذا الإطلاق كانت تعتزمه ناسا منذ خمسة أعوام.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون:"مديرو المهام سيجتمعون لمناقشة فرصة الإطلاق المستقبلية، سيعاد الصاروخ إلى مبنى التجميع لإجراء المزيد من عمليات إصلاح الأعطال. وربما سيتم تأجيل محاولة الإطلاق التالية حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

إلغاء وتأجيل الإطلاق الثاني جاء قبل نحو ثلاث ساعات من الموعد المحدد وبعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل الفائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة. وذلك بعدما حلّت مشاكل فنية أبرزها في تبريد المحركات وتسببت بإرجاء الإطلاق الأول قبل أيام.

وقال المسؤول في ناسا عن مهمة ارتميس، مايك سارافين:"لم يكن تسريبًا يمكن التحكم. الهيدروجين المتسرب تجاوز حدود القابلية للاشتعال مرتين أو ثلاث مرات. ربما كان ذلك بسبب ضغط زائد عرضي لخط الهيدروجين عندما أرسل شخص ما أوامر إلى الصمام الخطأ".

إلى نحو أربعمئة ألف شخص كان يتوقع أن يصل عدد الحاضرين لمشاهدة عملية إطلاق الصاروخ خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة معتمدين الشواطئ المحيطة للاستقرار عليها. وكان يعد الإطلاق في حال نجاحه حدثاً مهما في سعي واشنطن لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من خمسين عاما. وبحسب تدقيق حسابي رسمي ستتخطى المبالغ التي استثمرتها الوكالة في برنامج العودة إلى القمر بحلول نهاية عام الفين وخمسة وعشرين التسعين مليار دولار. وترغب ناسا من خلال 'أرتيميس' أن ترسل إلى القمر أول شخص من أصحاب البشرة الملونة وأول امرأة.