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أخبار » الرياضة و الملاعب

بطل فلسطين ينسحب من بطولة الدوري

06 أيلول / سبتمبر 2022 08:43

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، العقوبات الخاصة بنادي خدمات النصيرات، لانسحابه من بطولة دوري جوال للموسم 2022_2023.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

1_ إلغاء كافة نتائج الفريق للمباريات التي خاضها منذ انطلاقة الدوري بما لا يؤثر على ترتيب الفرق، وذلك حسب المادتين 36_37 من القانون.

2_ توقيع غرامة مالية قدرها 1000 دولار.

وفي سياق أخر قررت لجنة المسابقات توقيع العقوبة لسوء السلوك على فريق إتحاد دير البلح كالتالي:

1_ إيقاف مباراة للمدير الفني إياد أبو شعبان. 

2_ إيقاف مباراتين للاعب معاذ مصلح. 

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