بطل فلسطين ينسحب من بطولة الدوري

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، العقوبات الخاصة بنادي خدمات النصيرات، لانسحابه من بطولة دوري جوال للموسم 2022_2023.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
1_ إلغاء كافة نتائج الفريق للمباريات التي خاضها منذ انطلاقة الدوري بما لا يؤثر على ترتيب الفرق، وذلك حسب المادتين 36_37 من القانون.
2_ توقيع غرامة مالية قدرها 1000 دولار.
وفي سياق أخر قررت لجنة المسابقات توقيع العقوبة لسوء السلوك على فريق إتحاد دير البلح كالتالي:
1_ إيقاف مباراة للمدير الفني إياد أبو شعبان.
2_ إيقاف مباراتين للاعب معاذ مصلح.