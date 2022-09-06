بطل فلسطين ينسحب من بطولة الدوري

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، العقوبات الخاصة بنادي خدمات النصيرات، لانسحابه من بطولة دوري جوال للموسم 2022_2023.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

1_ إلغاء كافة نتائج الفريق للمباريات التي خاضها منذ انطلاقة الدوري بما لا يؤثر على ترتيب الفرق، وذلك حسب المادتين 36_37 من القانون.

2_ توقيع غرامة مالية قدرها 1000 دولار.

وفي سياق أخر قررت لجنة المسابقات توقيع العقوبة لسوء السلوك على فريق إتحاد دير البلح كالتالي:

1_ إيقاف مباراة للمدير الفني إياد أبو شعبان.

2_ إيقاف مباراتين للاعب معاذ مصلح.