ريال مدريد يسيطر على الأرقام القياسية فى دوري أبطال أوروبا

يسيطر فريق ريال مدريد الإسباني على معظم الأرقام القياسية فى بطولة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، وعلى رأسها تربعه على عرش الأكثر تتويجا باللقب بواقع 14 مرة آخرها الموسم الماضي.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات فى بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمواجهات نارية على رأسها، عندما يحل ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة، ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيلتك الأسكتلندي، على ملعب سيلتك بارك فى التاسعة مساءً، بالجولة الأولى من المجموعة السادسة.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن ريال مدريد هو الأكثر مشاركة في البطولة "47 نسخة سابقة"، كما أنه الأكثر خوضا للمباريات أيضا بـ464 مباراة.

وأضاف، "الملكي أيضا هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في البطولة بـ277 فوزا، والأكثر تعادلا فى 79 مباراة، وخسر فى ـ108 مباريات، كما أنه أكثر الفرق تسجيلا في البطولة بـ1021 هدفا، وهو أيضا الأكثر استقبالا للأهداف بـ508".

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمواصلة تسيد قارة أوروبا فى النسخة الحالية، بعدما رفع الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه فى المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، أواخر شهر مايو الماضي.

وينافس الملكي في المجموعة السادسة بالنسخة الحالية مع كل من لايبزيج وشاختار دونيتسك وسيلتك بالترتيب.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختار السويسري ساندرو شرير حكمًا لمباراة سيلتك ضد الريال، فى افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتعد هذه المرة هى الأولى التي يتولى فيها الحكم إدارة مباراة لفريق ريال مدريد.