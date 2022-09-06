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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 علامات تحذرك من ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير

06 أيلول / سبتمبر 2022 09:05

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يعتبر سكر الدم جزءًا حيويًا من عافيتنا بشكل عام ، وعندما يكون هناك خلل في التوازن ، تكون صحتك معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية، ببساطة ، إنه المصدر الرئيسي للطاقة في جسمك، لا يمكنك البقاء على قيد الحياة بدونه، يمكن أن تتراوح أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم من علامات خفية إلى علامات لا يمكنك تجاهلها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

لماذا لا يعرف بعض الناس أن لديهم ارتفاع في نسبة السكر في الدم؟

لن يلاحظ الجميع علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم، بعض الأعراض يمكن أن تكون خفية مثل التعب أو زيادة العطش يمكن أن تتطور ببطء.

الشعور بالتعب

السكر الإضافي (الجلوكوز) لا يعني المزيد من الطاقة، الجسم غير قادر على استخدام السكر الزائد لتغذية ما يحتاجه جسمك لمزيد من النشاط.

زيادة التبول / العطش

الكلى غير قادرة على تصفية السكر الزائد في دمك والاستجابة بمحاولة إزالته ، مما يزيد من مقدار الوقت و تكرار التبول ويعرضك لخطر الجفاف.

فقدان الوزن

إذا كنت تفقد الوزن (بشكل لا إرادي) ، على الرغم من أن شهيتك قد زادت أو بقيت كما هي يحدث هذا بسبب عدم وجود ما يكفي من الأنسولين للاستجابة للجلوكوز الزائد في الجسم للطاقة ، يستخدم الجسم الدهون والعضلات المخزنة.

التغييرات في الرؤية

يمكن أن تزيد مستويات الجلوكوز المرتفعة من كمية الأوعية الدموية التي تتشكل خلف العين (الشبكية) الأوعية الزائدة ضارة ويمكن أن تؤدي إلى خطر الإصابة بالعمى.

خدر ووخز

يمكن أن يحدث تلف الأعصاب الذي يُشار إليه أيضًا بالاعتلال العصبي والذي يمكن أن يشير إلى التنميل أو الوخز في أصابع اليدين والقدمين واليدين والقدمين

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