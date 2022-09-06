أبل قد تكشف عن ساعة Watch SE 2 في 7 سبتمبر



كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة أبل تستعد لإطلاق ثلاثة طرازات من أبل ووتش في حدث 7 سبتمبر، ويُقال أنهم: أبل Watch Series 8 وأبل Watch Series 8 Pro و أبل Watch SE 2، حيث أن "Pro" هي الإصدار الراقي من أبل Watch Series 8، إضافة إلى طرح الجيل الثاني من Watch SE 2 والتى ستخلف أول ساعة Watch SE.



لكن تدعي تقارير جديدة الآن أن طرازات أبل الثلاثة التي يتم بيعها حاليًا على مستوى العالم في متجر عملاق التكنولوجيا عبر الإنترنت، من المحتمل أن يتم إيقافها قريبًا، حيث أن ثلاثة من أصل أربعة تكوينات من الجيل الحديث مدرجة على موقع أبل الإلكتروني غير متوفرة حاليًا في المملكة المتحدة وأستراليا، على سبيل المثال ، في حين أن طراز Series 3 واحد غير متوفر في متجر الولايات المتحدة ، وفقًا لتقارير MacRumors.



وفي الهند، على الرغم من توفر طرازات أبل Watch Series 3 في متجر الشركة عبر الإنترنت في الهند ، إلا أن العديد من تجار التجزئة غير المتصلين الذين تم فحصهم لا يملكون الساعة، حيث يُقال إن الجيل الثاني من أبل Watch SE يخلف أبل Watch SE الأصلي، وقد أطلقت شركة أبل أبل Watch SE في عام 2020 ، وقدمت الساعة خيارًا ميسورًا لمشتري أبل Watch.



وتشير التقارير الآن إلى أنه من المحتمل أن تحل أبل Watch SE 2 الأصلية محل السلسلة باعتبارها الطراز الجديد الأقل سعراً، وهذا يعني أنه بعد حدث 7 سبتمبر، ستكون أبل Watch SE أرخص طراز في محفظة أبل للساعات الذكية.



وقد أطلقت أبل Watch Series 3 في عام 2017، وسيدعم نظام watchOS 9 القادم ساعة أبل Watch Series 4 والطرازات الأحدث، وهذا يعني أن أبل Watch Series 3 لن تحصل على تحديث لنظام التشغيل هذا العام.

