كيفية ترجمة ملفات Google Docs إلى لغات أخرى



الغالبية العظمى من الناس أحادي اللغة، وإذا صادفوا مستندًا بلغة غير معروفة لهم، فسيجعلهم ذلك يرغبون في البحث عن أداة ترجمة لفهم ما يحتويه المستند، وفي حين أن الترجمة يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً في بعض برامج معالجة النصوص، فإن Google Docs يجعل الأمر سهلاً نسبيًا.



ويمكن ترجمة نصك بسرعة وسهولة باستخدام المترجم المدمج في Google Docs، ومن المهم ملاحظة أنه لا يمكن استخدام ميزة ترجمة مستندات جوجل هذه إلا عند فتح المستند على سطح المكتب، حيث إنها غير متوفرة لإصدارات Android و iOS من التطبيق، وفيما يلي طريقة ترجمة المستندات من لغة إلى أخرى في Google Docs.



- افتح مستند Google Docs الذي تريد ترجمته على سطح المكتب.

- انقر فوق خيار الأدوات المتاح في شريط القائمة العلوي.

- حدد خيار ترجمة المستند من القائمة المنسدلة.

- أدخل اسمًا للمستند المترجم

- حدد اللغة من القائمة المنسدلة التي تريد ترجمة المستند إليها.

- اضغط على زر الترجمة.

-سيتم فتح المستند في نافذة جديدة بعد ترجمته. يمكنك الوصول إلى هذه النسخة على جوجل Drive أيضًا.



إذا كان أي شخص يعرف كيفية الكتابة بأكثر من لغة، فإن Google Docs يقدم أيضًا عددًا من اللغات المختلفة لإدخال النص ، بالإضافة إلى ترجمة المستند بأكمله إلى لغات أخرى.

