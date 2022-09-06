أيفون 14 سيضم بطارية أكبر وشريحتى eSIM



مع بقاء أقل من ثلاثة أيام على حدث Far Out من أبل، هناك ما يكفي من الشائعات الآن للحصول على أكثر من مجرد فكرة أساسية حول الهواتف الذكية التي طال انتظارها في تشكيلة iPhone 14، وخاصة iPhone 14 Pro.



وصرح مارك جورمان، الصحفي التكنولوجي في بلومبرج، في أحدث توقعاته، أن طرازات iPhone 14 Pro القادمة ستشحن ببطاريات أكبر، وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تزيد فيها الشركة من حجم البطارية.



وتدعي إحدى المنشورات على Baidu (عبر 9To5Mac) أيضًا أن شركة أبل يمكنها زيادة سعة البطارية في كل من طرازي iPhone 14 و14 Pro، ووفقًا للمنشور، يمكن أن يأتي طراز iPhone 14 الأساسي ببطارية تبلغ 3279 مللي أمبير في الساعة مقارنةً بـ iPhone 13 الذي تبلغ سعة البطارية المزعومة 3227 مللي أمبير في الساعة، وبطريقة مماثلة، يمكن دعم 14 Pro ببطارية 3200 مللي أمبير، مقارنة بـ 3095 مللي أمبير في iPhone 13 Pro.



ومع ذلك، زعم المنشور أن أبل قد تبخل على iPhone 14 Pro Max عندما يتعلق الأمر بحجم البطارية، وبالتالي فإن الهاتف يحتوي على بطارية أصغر قليلاً، بسعة 4323 مللي أمبير مقارنة بـ iPhone 13 Pro Max الذي يبلغ 4352 مللي أمبير في الساعة، ومن الادعاءين، يبدو أن iPhone 14 Pro يمكن أن يكون بالتأكيد النموذج الذي يحصل على بطارية أكبر.



زيادة تقنية eSIM

قال Gurman أيضًا أن شركة التكنولوجيا العملاقة تركز على تطوير تقنية eSIM الخاصة بها وقد تتخلى عن فتحة بطاقة SIM الفعلية لبعض الطرز هذا العام أو أوائل العام المقبل، وستعطي أبل دفعة أكبر لشريحة eSIM هذه المرة، مع استعداد شركات الاتصالات لتوجيه المستخدمين نحو بطاقات SIM الرقمية المضمنة بدلاً من البطاقات المادية، في الواقع، فكرت شركة أبل في إزالة فتحة بطاقة SIM الفعلية تمامًا بدءًا من هذا العام أو التالي لبعض الطرز "، كما قال Gurman في رسالته الإخبارية.

