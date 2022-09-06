وكالة الرأي الفلسطينية المعتقلان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ30 وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل أم وابنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة بأراضي 48 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر إقامة مستوطنة جديدة قرب بيت صفافا بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية أيفون 14 سيضم بطارية أكبر وشريحتى eSIM وكالة الرأي الفلسطينية كيفية ترجمة ملفات Google Docs إلى لغات أخرى وكالة الرأي الفلسطينية أبل قد تكشف عن ساعة Watch SE 2 في 7 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد رعد حازم في جنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تزفّ الشهيد سباعنة وتشيد ببسالة جنين في التصدي للاحتلال

06 أيلول / سبتمبر 2022 10:13

غزة - الرأي:

زفّت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير  شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد محمد موسى سباعنة (29 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين الليلة الماضية.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إننا إذ نعزي ذوي الشهيد سباعنة، لنبعث بتحية الاعتزاز والفخر بجنين البطولة التي ضربت مثالًا مشرّفًا في الصمود والشجاعة، إذ وقفت ببسالة أمام الاقتحام الصهيوني الإرهابي لأحيائها بأكثر من 100 آلية عسكرية، وعلا صوت رصاصها على صوت آليات المحتل وهي تهدم شقة الشهيد البطل رعد خازم منفذ عملية (تل أبيب) البطولية.

وأكدت أنّ إرهاب العدو واستخدامه الأطفال والنساء دروعًا بشرية، وإطلاقه النار على المسعفين، وهدمه منازل المواطنين الآمنين، تعد جرائم مركّبة، وتعبّر عن حالة التخبط والإرباك لدى جيش العدو بفعل تصاعد المقاومة وقوة تأثيرها وصمود رجالها.

ونوهت حماس بأن على العدو المجرم أن يعرف بأس ثوارنا ومقاومينا، وأن يدرك أن عقوباته الجماعية وهدم المنازل وترويع الآمنين لم ولن يجلب له أمنًا، وأنّ جرائمه ستواجه بالرصاص وبكل الوسائل المتاحة، فشعبنا ومقاومتنا له بالمرصاد.

 

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟