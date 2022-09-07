مانشستر سيتي يعود بفوز ساحق من اشبيلية بفضل ثنائية هالاند

عاد مانشستر سيتي الانكليزي من ارض اشبيلية الاسباني بفوز لافت 4-صفر بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي النروجي العملاق ارلينغ هالاند الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 20 و67، واضاف فيل فودن (58) والبرتغالي روبن دياش (90+2) الهدفين الاخرين.

ودخل اشبيلية المباراة بعد خسارته بثلاثية نظيفة امام برشلونة على الملعب ذاته نهاية الاسبوع الماضي، لكن الامور لم تكن افضل لأنه مني بخسارة اقسى ذاتها امام منافسه الانكليزي.

وعموما، يخوض اشبيلية موسما سيئا حتى الان حيث حصد نقطة واحدة من اربع مباريات في لا ليغا.

في المقابل، وجه مانشستر سيتي الذي لم يحرز لقب هذه المسابقة اطلاقا وحل وصيفا عام 2021، رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه الاخرين بأنه مرشح فعلي للتتويج بها هذا الموسم.

وافتح العملاق هالاند التسجيل مستثمرا كرة متقنة من صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها داخل الشباك.

وبات إرلينغ رابع لاعب يسجل هدفا في باكورة مبارياته مع 3 فرق على الاقل في دوري الابطال، بعد الإسباني فرناندو موريانتيس (4 فرق) والارجنتيني خافيير سافيولا والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (3 لكل منهما).

واضاف سيتي الهدف الثاني بعد تمريرة البرتغالي جواو كانسيلو باتجاه فودن فتلاعب الاخير بأحد المدافعين يمينا ويسارا قبل ان يطلق كرة عانقت الشباك (58).

واضاف هالاند الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من الحارس المغربي ياسين بونو اطلقها فودن (67).

وكان ارلينغ يخوض مباراته الرقم 20 في دوري الابطال (مع سالزبورغ النمسوي ودورتموند الالماني) وقد سجل هدفه الخامس والعشرين فيها.

واختتم دياش مهرجان الاهداف في الوقت بدل الضائع.

واستمر ارلينغ في التألق في صفوف سيتي هذا الموسم بعد انتقاله اليه من صفوف بوروسيا دورتموند علما بانه سجل حتى الان 10 اهداف في 6 مباريات في الدوري الانكليزي الممتاز.

وفي المجموعة ذاتها، استهل بوروسيا دورتموند الالماني مشواره بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-صفر.

كادت شباك دورتموند الفائز باللقب القاري مرة وحيدة عام 1997، تهتز بعد مرور 20 ثانية فقط لكن القائم تصدى لتسديدة قائد كوبنهاغن اليوناني زيكا.

ومني دورتموند بضربة قوية باصابة مهاجمه الدولي البلجيكي ثورغان هازار في الدقيقة 22 وخروجه من ارضية الملعب.

واستغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليفتتح له قائده المخضرم ماركو رويس التسجيل بكرة بيسراه في اول تسديدة لفريقه على المرمى (35) ليرفع رصيده الى 22 هدفا في 57 مباراة خاضها في دوري الابطال.

ولم يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة حتى اضاف البرتغالي رافايل غيريرو الهدف الثاني بعد تبادله الكرة مع الاميركي جيوفاني رينا (42).

واختتم الانكليزي الشاب جود بيلينغهام التسجيل لاصحاب الارض قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من هجمة مرتدة سريعة.

يذكر ان بيلينغهام كان يخوض مباراته الرقم 17 في دوري الابطال، معادلا اكبر عدد من المباريات للاعب انكليزي لم يتخط العشرين من عمره الى جانب ثيو والكوت.

وسجل فالك ينسن هدفا لكوبنهاغن لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (89).

(أ ف ب)