وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل تنظم لقاءً توعوياً للعاملين في القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يتابع سير برنامج غرس وتعزيز القيم في مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الفني يعقد اجتماعه الدوري مع بداية العام القضائي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنظم ورشة عمل حول آلية مشاركة الطلبة في مسابقة الأولمبياد وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يجتمع مع وفد من عائلة المغدور ياسر صلاح وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يسقط مجدداً في نابولي وأياكس يسحق رينجرز برباعية وكالة الرأي الفلسطينية هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات استثنائية! وكالة الرأي الفلسطينية رواد فضاء ناسا تظهر علامات على حدوث طفرات في الحمض النووي! وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": تكريم الأندية ومكافآت مالية للأبطال الثلاثاء المقبل
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات استثنائية!

08 أيلول / سبتمبر 2022 09:30

هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات استثنائية!
هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات استثنائية!

كشفت هواوي عن مواصفات مجموعتها الأحدث من الهواتف والتي جاء من ضمنها هاتف بمواصفات وميزات استثنائية.

وأبرز نقطة في هاتف Mate 50 Pro الجديد من هواوي هي قدرته على الاتصال المباشر وتلقي البيانات من الأقمار الصناعية.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (162.1/75.5/8.5) ملم، وعلى شاشة OLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2616/1212) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 428 شمعة/م تقريبا.

Video Player
ويضمن الأداء الجبار لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 8+ 4G Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

نصائح بسيطة تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف
ويمتاز Mate 50 Pro بقدرات تصوير فائقة بسبب كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسات بدقة (64+50+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر الأشعة ما تحت الحمراء، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟