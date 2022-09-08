ليفربول يسقط مجدداً في نابولي وأياكس يسحق رينجرز برباعية

تواصلت عقدة ليفربول الإنكليزي أمام مضيفه نابولي الإيطالي بتلقيه الهزيمة الثالثة توالياً على ملعب الأخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1-4 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتجدد الموعد بين ليفربول ونابولي في تكرار لدور المجموعات موسمي 2018-2019 و2019-2020 حين خرج “الحمر” مهزومين من زيارتيهما الى الجنوب الإيطالي (صفر-1 وصفر-2) واكتفوا بفوز واحد في أربع مباريات.

ورغم خسارته ركائز أساسية مثل القائد والهداف التاريخي البلجيكي دريس مرتنس (غلطة سراي التركي) ولورنتسو إنسينيي (تورونتو أف سي الكندي) والسنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنكليزي)، واصل نابولي بدايته الواعدة للموسم وضرب هذه المرة قارياً باسقاط “الحمر” ومدربهم الألماني الفذ يورغن كلوب الذي يجد نفسه تحت الضغط في مستهل الموسم، ليس بسبب هذه الخسارة المذلة وحسب، بل بتواجد فريقه في المركز السابع محلياً بعد 6 مراحل رغم التعاقدات التي أجراها هذا الصيف.

وبدأ نابولي المواجهة بأفضل طريقة بعد تقدمه منذ الدقيقة الخامسة بركلة جزاء نفذها البولندي بيوتر زيلينسكي بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة على جيمس ميلنر.

وكادت أن تتعقد الأمور كثيراً على ليفربول لو نجح النيجيري فيكتور أوسيمهن في ترجمة ركلة جزاء أخرى انتزعها بنفسه من الهولندي فيرجيل فان دايك، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تألق وأنقذ فريقه (18).

لكن فريق المدرب لوتشانو سباليتي عوض هذه الفرصة وأضاف الهدف الثاني عبر الوافد الجديد الكاميروني أندريه-فرانك زامبو أنغيسا بعد تمريرة بينية من زيلينسكي (31).

وحسم نابولي النقاط الثلاث بشكل كبير حين أضاف الهدف الثالث قبيل انتهاء الشوط الأول بفضل الوافد الجديد البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني الذي دخل بدل المصاب أوسيمهن، وذلك بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر المتألق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (44).

وبدأ نابولي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وأضاف الرابع عبر زيلينسكي الذي اصطدم أولاً بصدة أليسون لكنه تابع الكرة في الشباك (47)، قبل أن يعيد الكولومبي لويس دياس الأمل لليفربول بتسديدة من خارج المنطقة (49) من دون يكون ذلك كافياً لكي يدخل فريقه مجدداً في الأجواء، لينتهي به الأمر بهذه الهزيمة المذلة.

– أياكس يثأر لهولندا برباعية –

وفي نفس المجموعة، واصل أياكس أمستردام البناء على هيمنته المبكرة ليسحق رينجرز 4-صفر في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد يوهان كرويف اليوم الأربعاء.

وهز إيدسون ألفاريز وستيفن برجهاوس ومحمد قدوس الشباك في شوط أول من طرف واحد ثم أضاف ستيفن برجفاين الهدف الرابع قبل عشر دقائق من النهاية.

وكان التفوق كاسحا لأياكس في ثوبه الجديد بعد أن باع العديد من لاعبيه البارزين لكنه استعرض قوته المفرطة أمام منافسه الاسكتلندي وصيف بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وقال ألفريد شرودر مدرب أياكس “شاهدت الفريق يشع بالمتعة والطاقة، هذه هي الظروف الأساسية للعب مباراة جيدة”.

وأضاف “خططيا اتخذنا قرارات جيدة، كان الفريق متحدا وهذا أهم شيء”.

افتتح المدافع ألفاريز التسجيل في الدقيقة 17 بضربة رأس سهلة بعد ركلة ركنية ليجني الفريق الهولندي ثمار الضغط المبكر.

واستمرت سيطرة أياكس في كل أرجاء الملعب وكان المهاجم دوسان تاديتش في قلب كل التحركات الأمامية.

وجاء الهدف الثاني من ضربة حظ لبرجهاوس في الدقيقة 32 بعد أن ساعده المدافع جيمس ساند بالتسجيل في مرماه بالخطأ.

وبعد دقيقة واحدة أكمل الغاني الدولي قدوس جهدا فرديا رائعا بإضافة الهدف الثالث، وكان يمكنه تسجيل الهدف الرابع بعد مراوغات مذهلة بالدقيقة 65.

وبدا أن رينجرز سيقلص الفارق لكن هدف بورنا باريشيتش في الدقيقة 70 ألغي للتسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وبتمريرة للخلف من البديل رايان جاك إلى برجفاين جاء الهدف الرابع بالدقيقة 80 لكنه أصاب نفسه خلال التسجيل وسار يعرج بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

وكانت عودة رينجرز حزينة إلى هولندا هذه المرة بعد أن هزم أيندهوفن خارج أرضه في إياب الدور التمهيدي ليبلغ دور المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة منذ 2010.

وسدد رينجرز في إطار المرمى وحصل على أول ركلة ركنية بعد دقيقتين من الوقت بدل الضائع.

ويلعب ليفربول خارج أرضه أمام نابولي اليوم بنفس المجموعة.

(وكالات)