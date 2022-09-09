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أخبار » الرياضة و الملاعب

تعرف على هوية أكبر لاعب في الدوري الغزي!

09 أيلول / سبتمبر 2022 09:15

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تعتبر الأرقام القياسية حلمًا يراود العديد من الرياضيين، منها أن تصبح أكبر لاعب في لعبة معينة قيمة خاصة وكبيرة تختلف عن كافة الأرقام الأخرى.

تتطلب كرة السلة حالة بدنية خاصة من أجل القدرة على اللعب لمدة 40 دقيقة ومن قبلها المشاركة في التدريبات، ليس من السهل أن تكون لاعبًا، فهناك من يتخطى الثلاثين ويبدأ في المعاناة، فكيف لمن بلغ من العمر أرذله؟.

هاني حسونة لاعب فريق كرة السلة بنادي خدمات جباليا، من مواليد 1981 والبالغ من العمر 41 عاما، قضى أكثر من نصفها في ملاعب كرة السلة.

وبدأ حسونة حياته الرياضية ما بين لعبتي السلة والطائرة، منذ دخوله المدرسة الإبتدائية مرورا بالإعدادية والثانوية، حتى الوصول للمشاركة برفقة الفريق الأول بالبطولات المحلية. 

ولازال حسونة حتى هذه اللحظة يشارك في البطولات الرسمية، بل ويعد من أفضل اللاعبين الحاليين بدوري كرة السلة للدرجة الأولى، بالرغم من أنه أكبر اللاعبين سنا. 

وقدم حسونة اداء مميز هذا الموسم مع ناديه، لذلك يعتبر هو أفضل مسجل لفريقه، فلم ينخفض معدل تسجيله للنقاط عن 20 نقطة في المباراة الواحدة.

عامل السن ليس معيقا للاستمرار في ممارسة اللعبة التي تحب، طالما أنك حافظت على لياقتك البدنية بالإستمرار في التدريبات، فالعزيمة والإصرار تعدان من أهم العوامل التي تتكسر عليها كل الصعاب. 

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