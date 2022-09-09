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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تعرف على كيفية نشر ملفات إنستجرام على فيسبوك

09 أيلول / سبتمبر 2022 09:27

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يعد تيك توك نقطة انطلاق لمحتوى الفيديو القصير على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء حظره في أسواق مثل الهند منشئي المحتوى وفتح الباب لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى للاستفادة من تنسيق الفيديو القصير، دفع شركة ميتا لانتهاز الفرصة وإطلاق Reels للتنافس مع تيك توك والتطبيقات المماثلة الأخرى.
 
وأصدرت ميتا تحديثًا جديدًا سيسمح للمبدعين بنشر إنستجرام ريلز على فيسبوك، مما يساعدهم في الوصول إلى جمهور أكبر، دعنا ندخل في التفاصيل.
 
أصبح نشر إنستجرام ريلز على فيسبوك ممكنًا الآن.
 
تغريدة من إنستجرام تؤكد الأخبار وتتحدث عن الميزة التي ستسمح بنشر أي فيديو بكرة من إنستجرام إلى فيسبوك.
 
 سيحتاج المستخدمون إلى أن يكون لديهم حساب مسجل على كلا النظامين الأساسيين للاستفادة من هذه الميزة الجديدة.
 
وقال آدم موسيري في بيان: "نحن نطلق بعض ميزات Reels الجديدة لجعل الأمر ممتعًا ويسهل على الأشخاص العثور عليه بالإضافة إلى مشاركة المزيد من المحتوى الترفيهي." كما كشف عن الميزات بما في ذلك "أضف ملصقاتك" و IG-to-FB Crossposting و"FB Reels Insight".
 
إذا كنت أحد منشئي محتوى الوسائط الاجتماعية الذين يرغبون في توسيع نطاق وصولك على إنستجرام وفيسبوك في وقت واحد، فستكون هذه الميزة الجديدة مفيدة لك. 
 
ولكن كيف يمكنك نشر ملف إنستجرام الخاص بك على فيسبوك؟ 
 
الخطوة 1: افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك أو جهازك اللوحي.
 
الخطوة 2: ابدأ في تسجيل البكرة الخاصة بك.
 
الخطوة 3: اضغط على التالي عند تسجيل البكرة.
 
الخطوة 4: سترى خيار المشاركة على فيسبوك اضغط عليها.
 
الخطوة 5: حدد حساب فيسبوك الصحيح الذي تريد مشاركة فيديو إنستجرام Reel عليه.
 
الخطوة 6: انقر فوق مشاركة.
 
يمكنك أيضًا تعيين خيار النشر المتقاطع تلقائيًا لكل ما تبذلونه من إنستجرام Reels المستقبلية على فيسبوك، ومع ذلك سيتعين عليك تبديل هذه الميزة يدويًا. إليك كيف يمكنك القيام بذلك.
 
الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق إنستجرام مرة أخرى على أجهزتك المعنية.
 
الخطوة 2: انقر فوق ملف التعريف الخاص بك.
 
الخطوة 3: اضغط على خيار المزيد (أيقونة برغر أو أيقونة ثلاثة خطوط).
 
الخطوة 4: حدد الإعدادات ثم مركز الحساب.
 
الخطوة 5: اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإضافة الحساب الذي تريد النشر المتقاطع منه والحساب الذي سيتم نشره عليه.
 
الخطوة 6: سترى خيار مشاركة المنشور تلقائيًا. اضغط عليها.
 

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