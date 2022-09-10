بايرن ميونخ يستضيف شتوتجارت لاستعادة الانتصارات فى الدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره شتوتجارت فى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت على قناة beIN Sports HD 3.

ويدخل الفريق البافارى مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 11 نقطة، حيث حقق 3 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين، فيما يأتي شتوتجارت في المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط.

ويسعى بايرن ميونخ لاستعادة الانتصارات من جديد في الدوري الألماني بعدما اكتفى بالتعادل إيجابيا بهدف لمثله 1-1 مع مضيفه يونيون برلين، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم على ملعب " آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويخوض الفريق البافارى المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على إنتر ميلان 2-0 الأربعاء الماضى، في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

من جانبه، أشاد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، بالمستوى الذى يقدمه فريق شتوتجارت قبل المواجهة التى تجمع بينهما السبت فى الدوري الألماني.

وقال ناجلسمان فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "شتوتجارت متغير للغاية ويلعب بتشكيلات مختلفة. إنهم قادرون على الهجمات المرتدة من عدة مواقع مختلفة. يحاولون إخراج خصومهم من الوسط وتحويل اللعب".

وأضاف ناجلسمان "ستكون هناك عدة تغييرات. كل شخص يشعر أنه بخير. كيميش قادر أيضًا على اللعب كانت عينه منتفخة للغاية وملونة بالأمس، لكنها تبدو أفضل بالفعل ويمكنه اللعب".

وأوضح مدرب بايرن ميونخ "سجلنا عدة أهداف في المباريات السابقة القليلة. كما أتيحت لنا فرص أكثر ضد كل من يونيون ومونشنجلادباخ".

وتحدث ناجلسمان عن حالة اللاعبين قائلا "كومان تعرض لإصابة أثناء التدريب ويخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي الآن. إنها إصابة عضلية نأمل ألا يكون الأمر خطيرًا".