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جوجل تعلن ميزات جديدة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد

10 أيلول / سبتمبر 2022 09:22

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تعمل جوجل على تقديم بعض الميزات الجديدة عبر تطبيقاتها على أجهزة أندرويد، وستعمل التحديثات الجديدة على الأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم من أندرويد، مما يعني أنه ليس من الضروري تحديث جهازك إلى أحدث إصدار من نظام تشغيل جوجل للاستفادة من الميزات الجديدة.

وقامت الشركة بتحديث الميزات الأساسية مثل مشاركة الأجهزة المجاورة وتطبيقاتها مثل "Google Drive" و "Google Keep" كجزء من التحسينات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

تعد ميزة "المشاركة القريبة" أداة مفيدة لمشاركة الملفات والصور والمزيد مع أجهزتك الخاصة أو من حولك، ولكن عملية مشاركتها لم تكن سلسة، لذلك تعمل جوجل الآن على تسهيل مشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى التي تمتلكها.

ستظهر الآن أجهزة أندوريد التي تم تسجيل دخولها إلى حساب جوجل الخاص بك مباشرةً في قائمة المشاركة مما يقلل الحاجة إلى البحث عن أجهزتك الخاصة وإنجاز عمليات النقل بشكل أسرع كثيرًا، علاوة على ذلك، سيتم قبول عمليات النقل إلى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها تلقائيًا وستعمل حتى إذا كانت الشاشة على جهاز قريب مغلقة.

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