الاقتصاد تشرف على معايرة صهاريج الوقود من المعبر الى المحطة

غزة-الرأي

قامت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بالاشراف على معايرة صهاريج الوقود الخاصة بسيارات نقل الوقود من المعبر الي المحطات.

حيث قامت الدائرة بالاشراف على الشركة الخاصة بمعايرة سيارات الوقود .



بدورهم ، تابع مهندسو الدائرة جميع خطوات المعايرة والتأكد من سلامة والية العيار المتبعة من قبل الشركة والاشراف المباشر على المعايرة وعلى ختم اسياخ العلام الخاصة بحجرات الوقود.



وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدائرة لمعايرة جميع سيارات وصهاريج الوقود الخاصة بنقل الوقود من المعبر للمحطات.

