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هنية يصل موسكو على رأس وفد قيادي من حماس

10 أيلول / سبتمبر 2022 08:41

وكالات-الرأي:

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية  على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعددا من القادة والمسؤولين الروس.

ويضم وفد قيادة الحركة كلا من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور ماهر صلاح.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الحركة:"إن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية".

وأضاف "تأتي هذه الزيارة في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين".

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