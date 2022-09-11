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كشف آلية تأثير الإضاءة في عمل الدماغ

11 أيلول / سبتمبر 2022 08:29

كشف آلية تأثير الإضاءة في عمل الدماغ
كشف آلية تأثير الإضاءة في عمل الدماغ

كشف باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، آلية تأثير الإضاءة في عمل الدماغ والإصابة بأمراض مختلفة.

وتشير مجلة Science Advances، إلى أن الباحثين درسوا عمل الخلايا العصبية التي تنشط تعبير النواقل العصبية استجابة لتأثير الضوء، ما يسبب تغيرات مختلفة في السلوك.

واتضح للباحثين، أن الخلايا العصبية لمنطقة النواة فوق التصالبة (Suprachiasmatic nucleus)‏ - (SCN)، مسؤولة عن تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، وتنسق مع بعضها البعض للتكيف مع ساعات النهار المختلفة وتتحول على المستوى الخلوي.

وبالإضافة إلى هذا، لاحظ الباحثون، أن التغيرات في طول النهار تؤثر في كمية الخلايا العصبية في منطقة الدماغ المسؤولة عن التحكم بالإجهاد وعملية التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر والمناعة ووظائف أخرى.

والاكتشاف الرئيسي الذي حققه الباحثون في هذه الدراسة، هو نتائج التلاعب الاصطناعي في نشاط الخلايا العصبية SCN المحفزة لتعبير الدوبامين. أي أنه يمكن مستقبلا التأثير في هذه الخلايا بصورة مباشرة لعلاج الأمراض الناجمة عن التغيرات الموسمية في الإضاءة.

المصدر: لينتا. رو

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