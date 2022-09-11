برشلونة يكتسح قادش برباعية ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير على مضيفه قادش 4 / صفر، السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي لديه فرصة استعادة الصدارة حينما يستضيف ريال مايوركا الأحد.

على الجانب الآخر، يحتل قادش المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وتقدم برشلونة عن طريق فرينكي دي يونج في الدقيقة 55، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة تعرض اثنين من جماهير قادش لأزمة صحية مفاجئة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني، ليتوقف اللقاء لمدة زادت عن نصف ساعة، ليستأنف فيما بعد، ليسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 86، فيما أضاف عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبدأت المباراة بضغط من جانب قادش، الذي حاول مفاجأة برشلونة، وتسجيل هدف التقدم المبكر، لكن دفاع الفريق الكتالوني، الذي شهد تواجد المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.

ودخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، المباراة بتشكيل هجومي ضم الثلاثي رافينيا وفيران توريس، إلى جانب الهولندي ممفيس ديباي، فيما جلس البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال الشوط الأول في هز الشباك، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل برشلونة بتغييرات في صفوفه، حيث دخل ليفاندوفسكي في خط الهجوم إلى جانب كل من بيدري لاعب الوسط وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي.

وأسفرت تغييرات برشلونة عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق فرينكي دي يونج، الذي تلقى عرضية من زميله جافي من الجهة اليمنى، ليضعها في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وبعد عشر دقائق من الهدف الأول، نجح برشلونة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ليفاندوفسكي، حيث مرر هيكتور بيلرين كرة من الجهة اليمنى لزميله رافينيا، الذي وجه الكرة بالقرب من مرمى قادش، لتتهادى أمام المهاجم البولندي الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 65.

وبينما تتجه المباراة لنهايتها وبالتحديد في الدقيقة 82، تعرض مشجع في المدرجات لأزمة صحية طارئة، ليتسبب ذلك في توقف اللعب ليخرج الفريقان من أرض الملعب لغرف الملابس في انتظار إسعاف المشجع الذي تعرض لوعكة صحية.

وبينما المباراة متوقفة، تعرض مشجع آخر لأزمة صحية، الأمر الذي استدعى تدخل الطاقم الطبي للفريقين لعلاجه، ليتسبب ذلك في المزيد من التوقف في المباراة.

وبعد ما يقرب من نصف ساعة، تم استئناف المباراة مجددا، وفي الدقيقة 86 نجح برشلونة في تسجيل الهدف الثالث عن طريق أنسو فاتي، حيث انفرد ليفاندوفسكي بالمرمى، ليمرر الكرة إلى فاتي الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل عثمان ديمبلي الهدف الرابع لبرشلونة، بعد عدة تمريرات بين لاعبي برشلونة، لتصل الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي مررها لديمبلي ليسدد الأخير كرة اصطدمت بحارس قادش وتسكن الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز برشلونة 4 / صفر.

(د ب أ)