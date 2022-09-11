"مديرية داخلية غزة" تُنجز 21 ألف 568 معاملة خلال أغسطس

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة -الشق المدني 21 ألف 568 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال أغسطس المنصرم.

وأوضح مدير عام مديرية داخلية غزة فادي إنعيم أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 14093 معاملة، تشمل 1332 معاملة هويات 6115 بدل فاقد وأولى وبالية، و475 معاملات جمع شمل، بالإضافة ل 4444 معاملة مواليد ووفيات.

وقال إن دائرة الجوزات أتمت 1348 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 160 معاملة.

وأشار إنعيم إلى دائرة الشئون القانونية أن أنجزت 4229 معاملة، فيما أتمت دائرة الشئون العامة 1336 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن السيرة والسلوك للمواطنين، كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 402 معاملة.

يشار إلى أن مديرية داخلية غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 886 ألف و286 نسمة من قاطني المحافظة وذلك عبر مكاتبها المختلفة.