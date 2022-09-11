أوقاف غزة تنظم أمسية إيمانية بعنوان "أشواق المحبين"

غزة-الرأي

نظمت مديرية أوقاف غزة أمسية إيمانية قرآنية بعنوان "أشواق المحبين" في مسجد العمري الكبير وسط محافظة غزة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير المديرية م. محمد أبو سعدة، ولفيف من القرّاء والأئمة والشخصيات الدينية والمواطنين.



بدوره، أكد الأغا أن الأمسيات والملتقيات الدينية والدعوية التي تُنفذ في المساجد تنسجم بشكل كبير مع رسالة وأهداف الأوقاف، منوهاً بأن الالتزام بالطاعات والعبادات تُبشر شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين والصلاة في المسجد الأقصى فاتحين محررين.



وأوضح أن الشخصية المسلمة بحاجة حقيقية للتقرب إلي الله تعالى واللجوء إلى طاعته في السر والعلن، مشيداً بجهود القائمين المبذولة في توفير بيئة تعبدية بصلوات القيام وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء.



من جهته، أفاد أبو سعدة أن المديرية ماضية في تنفيذ خطتها ورسالتها الدعوية، من خلال تنفيذ كافة الأنشطة الدينية، والحرص على إعانة الناس للتقرب إلي الله.

