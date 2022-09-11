وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تنظم زيارة تعاونية لديوان الموظفين العام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنظم أمسية إيمانية بعنوان "أشواق المحبين" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: العلاج الطبيعي قدمت (149) ألف جلسة علاجية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية " القضاء "يصدر تقرير مؤشر الأداء القضائي خلال الإجازة القضائية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم البرنامج التدريبي "المهارات الإدارية للمراكز الشبابية" وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية داخلية غزة" تُنجز 21 ألف 568 معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاندحار عن غزة .. كابوس لم تستفق منه "إسرائيل" بعد وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنشر قائمة استرشادية للمواد والسلع الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية " العمل " تنجز مخالصات بقيمة (195752) شيكل خلال أغسطس الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف غزة تنظم أمسية إيمانية بعنوان "أشواق المحبين"

11 أيلول / سبتمبر 2022 01:41

111
111

غزة-الرأي
نظمت مديرية أوقاف غزة أمسية إيمانية قرآنية بعنوان "أشواق المحبين" في مسجد العمري الكبير وسط محافظة غزة، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير المديرية م. محمد أبو سعدة، ولفيف من القرّاء والأئمة والشخصيات الدينية والمواطنين.


بدوره،  أكد الأغا أن الأمسيات والملتقيات الدينية والدعوية التي تُنفذ في المساجد تنسجم بشكل كبير مع رسالة وأهداف الأوقاف، منوهاً بأن الالتزام بالطاعات والعبادات تُبشر شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين والصلاة في المسجد الأقصى فاتحين محررين.


وأوضح أن الشخصية المسلمة بحاجة حقيقية للتقرب إلي الله تعالى واللجوء إلى طاعته في السر والعلن، مشيداً بجهود القائمين المبذولة في توفير بيئة تعبدية بصلوات القيام وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء.


من جهته، أفاد أبو سعدة أن المديرية ماضية في تنفيذ خطتها ورسالتها الدعوية، من خلال تنفيذ كافة الأنشطة الدينية، والحرص على إعانة الناس للتقرب إلي الله.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟