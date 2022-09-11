الأشغال تُصدر تقرير إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي

غزة-الراي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تقريرًا يرصد أبرز إنجازاتها، خلال شهر أغسطس الماضي 2022.



وبينت الوزارة من خلال التقرير أنها قامت بإجراء الحصر الأولي للأضرار وتسجيل البيانات الرئيسية للمباني والوحدات السكنية المهدمة كليًا والمتضررة جزئيًا بشكل بليغ غير صالح للسكن بعد عدوان 2022، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات أولية تستند إليها الجهات والمؤسسات الإغاثية.



وأظهر التقرير استمرار جهود الإشراف الهندسي لأعمال الترمیم وإعادة التأهیل للعمارات الســکنیة المتضـــررة جراء عدوان مایو ٢٠٢١ وتجهیز وثائق عطاء الحزمة الثالثة لعدد ١٢ عمارة سکنیة، ومتابعة عملیة إعادة إعمار الوحدات السکنیة المهدمة کلیاً والمتضررة جزئیا بالتنسـیق مع الجهات الممولة والمؤسسات الشریکة.



وتواصل الوزارة تقديم الدعم الفني والخدمات الهندسیة من خلال التصــمیم وطرح العطاءات والإشراف على المشـــاریع الحکومیة، حیث تم تقدیم خدمات تصــمیم هندسي (إعداد مخططات وجداول کمیات) لـ ١٦ مشـــروعًا والإشراف على 22 مشروعًا، بالإضافة لمراجعة تحديث أسعار وطرح وترسية 10 عطاءات.



واستقبلت الوزارة أكثر من 1315 مواطنًا، والرد على استفساراتهم في المقر الرئيسي ومقرات المديريات بالمحافظات.



وقالت، أنه يجري العمل في مشاريع المجمعات السكنية (دار مصر 1،2،3) والتي تتكون من حوالي 117 عمارة سكنية، وما يرافقها من بنى تحتية داخلية ومبانى الخدمات والمرافق العامة، مثل المدارس والمساجد والمراكز الثقافية والصحية.

