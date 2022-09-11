مدير أوقاف رفح يتفقد سير العمل في برنامج دبلوم الدراسات الاسلامية

غزة-الراي

تفقد مدير مديرية أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر طبيعة سير العمل في برنامج دبلوم الدراسات الاسلامية التابع لكلية الدعوة الإسلامية في المديرية، والاطلاع على ترتيبات وآليات الارتقاء بالشعبة وتحسين جودة التعليم فيها.



وأكد أبو عامر أن الأوقاف تولي كلية الدعوة اهتما كبيراً، وتسخر كافة إمكانياتها لإنجاح الصرح التعليمي والارتقاء بخدماته التعليمية، مبيناً أن الكلية تضم الكوادر الأكاديمية والإدارية التي تؤهل لاستفادة الطلبة من محتوي المساقات التعلمية المختلفة.



ودعا ابو عامر الطلبة الملتحقين إلى بذل الجهود للحصول على أعلي الدرجات مشيداً بالطواقم التعليمية العاملة التي تساهم في تحسين وتطوير وتجويد مستوى تلقى العلم الشرعي والارتقاء بالطلبة.

