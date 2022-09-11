وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تنظم زيارة تعاونية لديوان الموظفين العام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تنظم أمسية إيمانية بعنوان "أشواق المحبين" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: العلاج الطبيعي قدمت (149) ألف جلسة علاجية للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية " القضاء "يصدر تقرير مؤشر الأداء القضائي خلال الإجازة القضائية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم البرنامج التدريبي "المهارات الإدارية للمراكز الشبابية" وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية داخلية غزة" تُنجز 21 ألف 568 معاملة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تُحيد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاندحار عن غزة .. كابوس لم تستفق منه "إسرائيل" بعد وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تنشر قائمة استرشادية للمواد والسلع الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية " العمل " تنجز مخالصات بقيمة (195752) شيكل خلال أغسطس الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير أوقاف رفح يتفقد سير العمل في برنامج دبلوم الدراسات الاسلامية

11 أيلول / سبتمبر 2022 02:26

111
111

غزة-الراي
تفقد مدير مديرية أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر طبيعة سير العمل في برنامج دبلوم الدراسات الاسلامية التابع لكلية الدعوة الإسلامية في المديرية، والاطلاع على ترتيبات وآليات الارتقاء بالشعبة وتحسين جودة التعليم فيها.


وأكد أبو عامر أن الأوقاف تولي كلية الدعوة اهتما كبيراً، وتسخر كافة إمكانياتها لإنجاح الصرح التعليمي والارتقاء بخدماته التعليمية، مبيناً أن الكلية تضم الكوادر الأكاديمية والإدارية التي تؤهل لاستفادة الطلبة من محتوي المساقات التعلمية المختلفة.


ودعا ابو عامر الطلبة الملتحقين إلى بذل الجهود للحصول على أعلي الدرجات مشيداً بالطواقم التعليمية العاملة التي تساهم في تحسين وتطوير وتجويد مستوى تلقى العلم الشرعي والارتقاء بالطلبة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟