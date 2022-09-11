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تشييع الشهيد حمد أبو جلدة في مخيم جنين

11 أيلول / سبتمبر 2022 04:20

تشييع الشهيد
تشييع الشهيد

جنين – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الأسير المحرر حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في المخيم.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد أبو جلدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة ومخيمها، ورفع المشيعون جثمان الشهيد على الاكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا.

ومن ثم نقل إلى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في المسجد الكبير في المخيم، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وكان مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين وسام بكر، أعلن فجر اليوم، عن استشهاد الشاب أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي.

والشهيد أبو جلدة أسير محرر قضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وزوجته حامل بطفلهما الأول، وسماه والده "حمد" تيمنا بعمه الشهيد الذي ارتقى عام 1992.

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