منافس قوي لساعات آبل يغزو الأسواق العالمية

قررت Oppo هذا العام منافسة آبل بساعة جديدة تتمتع بأداء عال وقدرة على إجراء الاتصالات عبر الشبكات الخلوية.

وتأتي ساعة Oppo Watch 3 Pro بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن المتين والخفيف الوزن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (50.4/38.5/12.8) ملم، وزنه 37.5 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وتؤمن هذه الساعة لمستخدمها القدرة على إجراء المكالمات الصوتية عبر تقنية eSIM، فضلا عن حصولها على حساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، ومعدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.

ويضمن أداءها الممتاز نظام تشغيل Android Wear OS – International، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت.

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وحصلت الساعة على شاشة LTPO AMOLED بمقاس 1.91 بوصة، دقة عرضها (378/496) بيكسل، معدل سطوعها 327 شمعة/م تقريبا، كما زودت بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 550 ميلي أمبير تكفيها لتعمل أكثر من أسبوع بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3news