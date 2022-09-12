وكالة الرأي الفلسطينية منافس قوي لساعات آبل يغزو الأسواق العالمية وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يمضي بالعلامة الكاملة ويستعيد الصدارة من برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية 17 عاماً على اندحار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يتعادل مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق تساعدك على النوم مبكراً وكالة الرأي الفلسطينية طرق بسيطة للتخلص من الأضافر الصفراء وكالة الرأي الفلسطينية من يجب أن يتجنب أكل الباذنجان؟ وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تحتوي على الدهون الصحية تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

“سامسونغ إلكترونكس” تعتزم إعلان خطة تحقيق حياد الكربون الأسبوع الجاري

12 أيلول / سبتمبر 2022 09:03

“سامسونغ إلكترونكس” تعتزم إعلان خطة تحقيق حياد الكربون الأسبوع الجاري
“سامسونغ إلكترونكس” تعتزم إعلان خطة تحقيق حياد الكربون الأسبوع الجاري

 تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونكس إعلان خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2025 خلال الأسبوع الحالي، في إطار تحركاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أنشطتها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الشركة تعتزم أيضا إعلان خطتها للانضمام إلى مبادرة “100% طاقة متجددة” (آر إي 100) العالمية للشركات التي تهدف إلى التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة تغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى.

يذكر أن سامسونغ التي تعد أكبر تكتل تجاري في كوريا الجنوبية، هي الشركة الوحيدة التي لم تطرح بعد خطتها لتحقيق حياد الكربون من بين أكبر أربع مجموعات اقتصادية كبرى في كوريا الجنوبية وهي مجموعة “إس كيه” ومجموعة “هيونداي” ومجموعة “إل جي”.

ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن تعرض “سامسونغ” خططها لكيفية تقليل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة مباشرة من إنتاجها، والمعروفة باسم “انبعاثات النطاق 1″، وخطتها لخفض الانبعاثات من المصادر غير المباشرة، مثل الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء وغيرها من المعدات، والمعروفة باسم “انبعاثات النطاق 2”.

وقد وصلت سامسونغ بالفعل إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في مواقع الإنتاج الأجنبية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

(د ب أ)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟