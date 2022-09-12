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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2345) الاثنين12 سبتمبر 022

12 أيلول / سبتمبر 2022 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2345)  الاثنين12 سبتمبر 022

أخبار فلسطينية

·         حملة المقاطعة تندد باستعداء “غوغل” و”أمازون” للشعب الفلسطيني.. “والأكاديمية” تتهمهما بالمشاركة في “الأبرتهايد الرقمي

·         موجات استيطانية عاتية تهدد الأقصى.. اقتحامات ونفخ بالبوق في الأعياد اليهودية والمقدسيون يطلقون مبادرة “خذ يوم إجازة” للرباط

·         نابلس: شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شابين بزعم حيازتهما سلاح "كارلو"

·       استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

·         الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى 6 أشهر

·         "حماس": جلاء آخر جندي (إسرائيلي) عن غزة انتصار كبير للمقاومة

·          

أخبار إسرائيلي

·         تل أبيب تدعو واشنطن والقاهرة والدوحة للضغط على أبو مازن

·         نابلس: شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شابين بزعم حيازتهما سلاح "كارلو"

·         مسؤول إسرائيلي: الاتفاق النووي لن يوقع قبل انتخابات الكونغرس النصفية

·         ليبرمان يشبه نتنياهو بوزير الدعاية النازية غوبلز

·         نسبة الطلاب العرب المستحقين لشهادة بجروت ارتفعت لـ74.5%

·         رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل ألمانيا وبرفقته ناجين من الهولوكوست

·         العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. الإعلان عن تحالف ثنائي بين “الجبهة” و”التجمع” والطيبي يهاجمه

·         إعلام إسرائيلي: لا أحد يعرف بما يفكّر "نصر الله"..

·         كوخافي يهدد "حزب الله"..

·         مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

·         رئيس "الشاباك" يدعو إلى تغيير السياسة تجاه غزة.. "على السنوار أن يفهم ذلك"

·         إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»

·        

اخبار دولية

·       أطراف عربية ودولية تدخل على خط التهدئة بالضفة الغربية

اخبار عربية

·        

·         مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

·          

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

 

·         حملة المقاطعة تندد باستعداء “غوغل” و”أمازون” للشعب الفلسطيني.. “والأكاديمية” تتهمهما بالمشاركة في “الأبرتهايد الرقمي

·         موجات استيطانية عاتية تهدد الأقصى.. اقتحامات ونفخ بالبوق في الأعياد اليهودية والمقدسيون يطلقون مبادرة “خذ يوم إجازة” للرباط

·         جسد “أبو حميد” لا يستجيب للعلاج الكيماوي وإسرائيل تصر على قتله في السجن

·         مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس- (فيديو)

·         العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. الإعلان عن تحالف ثنائي بين “الجبهة” و”التجمع” والطيبي يهاجمه

·         استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

·         إصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق داخل برج عسكري- (فيديوهات)

·         إصابة 29 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

·         قوى وفعاليات مقدسية تطالب بإقامة صندوق مركزي لدعم التعليم واحتضان الطواقم التعليمية

·          

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الشرق الأوسط

  •  

·         إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»

·         تل أبيب تدعو واشنطن والقاهرة والدوحة للضغط على أبو مازن

 الاهرام المصرية

 

·         رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث سبل إنجاح اجتماع الدول المانحة المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك

·         استمرار اعتداءات المُستوطنين.. وطائرات الاحتلال الإسرائيلية تحلق في أجواء شمال الضفة الغربية

الاخبار اللبنانية

·         العدو يلوّح باجتياح الضفة لتعطيل صواعق الانتفاضة

·         لابيد إلى برلين: الإشارات بشأن الاتفاق النووي «مشجّعة»

الغد الأردنية

·        

·         عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

·          ناصرهيئة الأسرى” تحذر من استشهاد الأسير أبو

·         أطراف عربية ودولية تدخل على خط التهدئة بالضفة الغربية

·          

الشروق المصرية

·         مسؤول إسرائيلي يؤكد حدوث تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

·         استمرار اعتداءات المُستوطنين وطائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء شمال الضفة الغربية

·         رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل ألمانيا وبرفقته ناجين من الهولوكوست

·          

·          

 الشرق القطرية

 

·         استشهاد فلسطيني طعن مستوطناً قرب الخليل

 

 

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 

·         تقرير "حمد أبو جلدة".. ينول الشهادة مرتين

·         بالفيديو اقتحام لـ"جنين" وإصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

·         "قاسم": متمسكون بحقّنا في غاز بحر غزة ونُطالب بفتح ممر مائي

·         عمليتا إطلاق نار واستهداف مركبات للمستوطنين في الضفة

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال

·         الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى 6 أشهر

·         "حماس": جلاء آخر جندي (إسرائيلي) عن غزة انتصار كبير للمقاومة

·          

صحيفة القدس

 

·         رئيس الموساد: أحبطنا عشرات الهجمات الإيرانية

·         إصابة طالب بإطلاق نار على مدرسة في الخليل

·         العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         توغل إسرائيلي محدود شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

·         تمديد اعتقال 3 شبان من الداخل بدعوى مشاركتهم في "هبة الكرامة"

·          

صحيفة الأيام

 

·         مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة جنوب نابلس ويبدؤون توسيع مستوطنة شرق يطا

·         »شهيد في جنين متأثراً بجروح بليغة

·         »دعوات للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير المريض أبو حميد

·         »محاكمة صحافية مقدسية حاورت أسرى محررين

·         »"عين الساكوت".. نبع مياه في الأغوار بمرمى الاستيطان السياحي

·         »قطاع التعليم يستحوذ على 20 % من دعم البنوك الفلسطينية

·         »معرض فلسطين الدولي للكتاب: 350 دار نشر عربية وأجنبية وتونس ضيف الشرف

 

 

» الحياة الجديدة

·         تشييع الشهيد حمد أبو جلدة في مخيم جنين

·         الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 7 آخرين في جنين

·         منع ترميم المنازل التاريخية في البلدة القديمة بالخليل مخطط ممنهج لتهجير الأهالي

·         مستوطنون يهاجمون منزلا ويطلقون قنابل الغاز في بيت فوريك شرق نابلس

 

وكالة  الراي

·         17 عاماً على اندحار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة

·         الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 7 آخرين في جنين

·         مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

·         أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة

·         مستوطنون يهاجمون منزلاً ويطلقون قنابل غاز شرق نابلس

·         الاحتلال يعتقل طفلاً من سلوان وثلاثة عمال جنوب الخليل

·         "الاقتصاد" تنشر قائمة استرشادية للمواد والسلع الأساسية

·         كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الإثنين


 

وكالة صفا

·         المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه لليوم 37

·         الاحتلال يُجدد الإداري للأسير المقدسي عرين الزعانين

·         محدث الاحتلال يعتقل مواطنين بمداهماتٍ بالضفة

·         تعرف على أسعار اللحوم والأسماك والخضروات ليوم الإثنين 12 سبتمبر

·         بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الثلاثاء

·          

"وكالة سما

·         إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

·         إعلام إسرائيلي: لا أحد يعرف بما يفكّر "نصر الله"..

·         كوخافي يهدد "حزب الله"..

·         مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

·         رئيس "الشاباك" يدعو إلى تغيير السياسة تجاه غزة.. "على السنوار أن يفهم ذلك"

·          

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فلسطين اليوم

·         خلال اقتحام مخيم جنين...بالفيديو سرايا القدس بكتيبة جنين تخوض اشتباكات عنيفة مع العدو وتستهدفهم بشكل مباشر

·         بالفيديو على وقع اشتباكات مُسلحة..3 إصابات خلال اقتحام جنين واعتقال الأسير المحرر مجد السعدي

·         بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الشبان بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

·         كوخافي يهدد بـضربة استباقية "عملية اغتيال" في لبنان أو أي "ساحة" بالمنطقة

·         الإرباك الليلي.. أحد أساليب المقاومة في الضغط للإفراج عن الأسير أبو حميد


  • عرب 48

·         جنين: المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو جلدة

·         وقفة إسناد للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد في نابلس

·         عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

·         رسائل مصريّة تحذيريّة لإسرائيل: الوضع قد يخرج عن السيطرة في الضفة

·         نابلس: شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شابين بزعم حيازتهما سلاح "كارلو"

·         مسؤول إسرائيلي: الاتفاق النووي لن يوقع قبل انتخابات الكونغرس النصفية

·         ليبرمان يشبه نتنياهو بوزير الدعاية النازية غوبلز

·         نسبة الطلاب العرب المستحقين لشهادة بجروت ارتفعت لـ74.5%

·          

 

  •  
  • وكالة وفا

·         الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 7 آخرين في جنين

·         تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيد واعتقالات وهدم واعتداءات للمست ...

·         مستوطنون يهاجمون منزلا ويطلقون قنابل الغاز في بيت فوريك شرق ...

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  • حدث في مثل هذا اليوم7 أيلول (سبتمبر)

12 أيلول (سبتمبر)

·         2006م كتائب الشهيد عز الدين القسام ولجان المقاومة الشعبية تقتلان جندياً صهيونياً في عملية مشتركة قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة

·         2001م محاصرة قوات الاحتلال منزل في قرية عرابة جنوب مدينة جنين واغتالت ثلاثة من شهداء الجهاد الإسلامي وهم: سفيان العارضة، ووائل مطلق عساف، من جنين، وأسعد عبد الرحمن دقة من عتيل محافظة طولكرم.

·         2001م  قوات الاحتلال الصهيونية تستغلّ انشغال العالم بأحداث أمريكا ، و تشنّ حملة عسكريّة واسعة على منطقة جنين و ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيّتها 9 شهداء و أكثر من مائة جريح ، و هدّمت الكثير من المنازل.

·         1993م استشهاد علاء دياب الكحلوت من مخيم جباليا بعد تنفيذه عملية طعن إسرائيليين في تل أبيب والشهيد من حركة الجهاد الإسلامي.

·         1956 قوة إسرائيلية تنسف مراكز فلسطينية عدة في قطاع غزة بينها مدارس.

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