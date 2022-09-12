النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2345) الاثنين12 سبتمبر 022
أخبار فلسطينية
· حملة المقاطعة تندد باستعداء “غوغل” و”أمازون” للشعب الفلسطيني.. “والأكاديمية” تتهمهما بالمشاركة في “الأبرتهايد الرقمي”
· موجات استيطانية عاتية تهدد الأقصى.. اقتحامات ونفخ بالبوق في الأعياد اليهودية والمقدسيون يطلقون مبادرة “خذ يوم إجازة” للرباط
· نابلس: شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شابين بزعم حيازتهما سلاح "كارلو"
· استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
· الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى 6 أشهر
· "حماس": جلاء آخر جندي (إسرائيلي) عن غزة انتصار كبير للمقاومة
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أخبار إسرائيلي
· تل أبيب تدعو واشنطن والقاهرة والدوحة للضغط على أبو مازن
· نابلس: شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شابين بزعم حيازتهما سلاح "كارلو"
· مسؤول إسرائيلي: الاتفاق النووي لن يوقع قبل انتخابات الكونغرس النصفية
· ليبرمان يشبه نتنياهو بوزير الدعاية النازية غوبلز
· نسبة الطلاب العرب المستحقين لشهادة بجروت ارتفعت لـ74.5%
· رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل ألمانيا وبرفقته ناجين من الهولوكوست
· العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. الإعلان عن تحالف ثنائي بين “الجبهة” و”التجمع” والطيبي يهاجمه
· إعلام إسرائيلي: لا أحد يعرف بما يفكّر "نصر الله"..
· كوخافي يهدد "حزب الله"..
· مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة
· رئيس "الشاباك" يدعو إلى تغيير السياسة تجاه غزة.. "على السنوار أن يفهم ذلك"
· إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»
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اخبار دولية
· أطراف عربية ودولية تدخل على خط التهدئة بالضفة الغربية
اخبار عربية
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· مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· حملة المقاطعة تندد باستعداء “غوغل” و”أمازون” للشعب الفلسطيني.. “والأكاديمية” تتهمهما بالمشاركة في “الأبرتهايد الرقمي”
· موجات استيطانية عاتية تهدد الأقصى.. اقتحامات ونفخ بالبوق في الأعياد اليهودية والمقدسيون يطلقون مبادرة “خذ يوم إجازة” للرباط
· جسد “أبو حميد” لا يستجيب للعلاج الكيماوي وإسرائيل تصر على قتله في السجن
· مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس- (فيديو)
· العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.. الإعلان عن تحالف ثنائي بين “الجبهة” و”التجمع” والطيبي يهاجمه
· استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
· إصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق داخل برج عسكري- (فيديوهات)
· إصابة 29 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة
· قوى وفعاليات مقدسية تطالب بإقامة صندوق مركزي لدعم التعليم واحتضان الطواقم التعليمية
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الشرق الأوسط
· إسرائيل تسحب سفيرها لدى المغرب للتحقيق في «جرائم أخلاقية»
· تل أبيب تدعو واشنطن والقاهرة والدوحة للضغط على أبو مازن
الاهرام المصرية
· رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث سبل إنجاح اجتماع الدول المانحة المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك
· استمرار اعتداءات المُستوطنين.. وطائرات الاحتلال الإسرائيلية تحلق في أجواء شمال الضفة الغربية
الاخبار اللبنانية
· العدو يلوّح باجتياح الضفة لتعطيل صواعق الانتفاضة
· لابيد إلى برلين: الإشارات بشأن الاتفاق النووي «مشجّعة»
الغد الأردنية
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· عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
· ناصر“هيئة الأسرى” تحذر من استشهاد الأسير أبو…
· أطراف عربية ودولية تدخل على خط التهدئة بالضفة الغربية
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الشروق المصرية
· مسؤول إسرائيلي يؤكد حدوث تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
· استمرار اعتداءات المُستوطنين وطائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء شمال الضفة الغربية
· رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل ألمانيا وبرفقته ناجين من الهولوكوست
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الشرق القطرية
· استشهاد فلسطيني طعن مستوطناً قرب الخليل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· تقرير "حمد أبو جلدة".. ينول الشهادة مرتين
· بالفيديو اقتحام لـ"جنين" وإصابات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
· "قاسم": متمسكون بحقّنا في غاز بحر غزة ونُطالب بفتح ممر مائي
· عمليتا إطلاق نار واستهداف مركبات للمستوطنين في الضفة
· مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال
· الاحتلال يبعد الشيخ بكيرات عن الأقصى 6 أشهر
· "حماس": جلاء آخر جندي (إسرائيلي) عن غزة انتصار كبير للمقاومة
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صحيفة القدس
· رئيس الموساد: أحبطنا عشرات الهجمات الإيرانية
· إصابة طالب بإطلاق نار على مدرسة في الخليل
· العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
· توغل إسرائيلي محدود شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
· تمديد اعتقال 3 شبان من الداخل بدعوى مشاركتهم في "هبة الكرامة"
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صحيفة الأيام
· مستوطنون يقيمون بؤرة جديدة جنوب نابلس ويبدؤون توسيع مستوطنة شرق يطا
· »شهيد في جنين متأثراً بجروح بليغة
· »دعوات للتدخل العاجل للإفراج عن الأسير المريض أبو حميد
· »محاكمة صحافية مقدسية حاورت أسرى محررين
· »"عين الساكوت".. نبع مياه في الأغوار بمرمى الاستيطان السياحي
· »قطاع التعليم يستحوذ على 20 % من دعم البنوك الفلسطينية
· »معرض فلسطين الدولي للكتاب: 350 دار نشر عربية وأجنبية وتونس ضيف الشرف
» الحياة الجديدة
· تشييع الشهيد حمد أبو جلدة في مخيم جنين
· الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 7 آخرين في جنين
· منع ترميم المنازل التاريخية في البلدة القديمة بالخليل مخطط ممنهج لتهجير الأهالي
· مستوطنون يهاجمون منزلا ويطلقون قنابل الغاز في بيت فوريك شرق نابلس
وكالة الراي
· 17 عاماً على اندحار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة
· الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 7 آخرين في جنين
· مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
· أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة
· مستوطنون يهاجمون منزلاً ويطلقون قنابل غاز شرق نابلس
· الاحتلال يعتقل طفلاً من سلوان وثلاثة عمال جنوب الخليل
· "الاقتصاد" تنشر قائمة استرشادية للمواد والسلع الأساسية
· كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الإثنين
وكالة صفا
· المعتقل عدال موسى يواصل إضرابه لليوم 37
· الاحتلال يُجدد الإداري للأسير المقدسي عرين الزعانين
· محدث الاحتلال يعتقل مواطنين بمداهماتٍ بالضفة
· تعرف على أسعار اللحوم والأسماك والخضروات ليوم الإثنين 12 سبتمبر
· بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الثلاثاء
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"وكالة سما
· إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين
· إعلام إسرائيلي: لا أحد يعرف بما يفكّر "نصر الله"..
· كوخافي يهدد "حزب الله"..
· مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة
· رئيس "الشاباك" يدعو إلى تغيير السياسة تجاه غزة.. "على السنوار أن يفهم ذلك"
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فلسطين اليوم
· خلال اقتحام مخيم جنين...بالفيديو سرايا القدس بكتيبة جنين تخوض اشتباكات عنيفة مع العدو وتستهدفهم بشكل مباشر
· بالفيديو على وقع اشتباكات مُسلحة..3 إصابات خلال اقتحام جنين واعتقال الأسير المحرر مجد السعدي
· بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الشبان بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين
· كوخافي يهدد بـضربة استباقية "عملية اغتيال" في لبنان أو أي "ساحة" بالمنطقة
· الإرباك الليلي.. أحد أساليب المقاومة في الضغط للإفراج عن الأسير أبو حميد
عرب 48
· جنين: المئات يشيّعون جثمان الشهيد أبو جلدة
· وقفة إسناد للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد في نابلس
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
· رسائل مصريّة تحذيريّة لإسرائيل: الوضع قد يخرج عن السيطرة في الضفة
· نابلس: شرطة الاحتلال تعلن اعتقال شابين بزعم حيازتهما سلاح "كارلو"
· مسؤول إسرائيلي: الاتفاق النووي لن يوقع قبل انتخابات الكونغرس النصفية
· ليبرمان يشبه نتنياهو بوزير الدعاية النازية غوبلز
· نسبة الطلاب العرب المستحقين لشهادة بجروت ارتفعت لـ74.5%
·
- وكالة وفا
· الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 7 آخرين في جنين
· تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيد واعتقالات وهدم واعتداءات للمست ...
· مستوطنون يهاجمون منزلا ويطلقون قنابل الغاز في بيت فوريك شرق ...
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