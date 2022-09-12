النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2345) الاثنين12 سبتمبر 022

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· 2001م محاصرة قوات الاحتلال منزل في قرية عرابة جنوب مدينة جنين واغتالت ثلاثة من شهداء الجهاد الإسلامي وهم: سفيان العارضة، ووائل مطلق عساف، من جنين، وأسعد عبد الرحمن دقة من عتيل محافظة طولكرم.

· 2001م قوات الاحتلال الصهيونية تستغلّ انشغال العالم بأحداث أمريكا ، و تشنّ حملة عسكريّة واسعة على منطقة جنين و ترتكب مجزرة بشعة راح ضحيّتها 9 شهداء و أكثر من مائة جريح ، و هدّمت الكثير من المنازل.