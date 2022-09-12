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العيادات الخارجية بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ(800) مراجع يومياً

12 أيلول / سبتمبر 2022 10:45

العيادات الخارجية بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ(800) مراجع يومياً
العيادات الخارجية بمجمع الشفاء تقدم خدماتها لـ(800) مراجع يومياً

غزة- الرأي

أكدت سوسن الزيتونية رئيس قسم شئون المرضى بمجمع الشفاء، أن القسم يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمرضى والمراجعين  على مدار اليوم عبر الأنظمة المحوسبة، تنفيذا لتوجهات وسياسة ادارة المجمع بما يتماشى مع معايير الجودة.

ولفتت إلى أن معايير الجودة تشمل بأن تكون المعلومة الطبية والادارية موثقة بشكل سليم ومتاح عند الطلب للمحافظة على خصوصية، وسرية المعلومة للمرضى ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من خلال تطوير البرامج  الأنظمة المحوسبة.

وأوضحت أنه تم إدراج سجل العمليات الجراحية على النظام المحوسب بكافة أنواعها مثل خدمات المناظير والقسطرة القلبية وتفتيت الحصى وعمليات اليوم الواحد والحروق والتجميل وغيرها من الخدمات الاخرى.

وأشارت الى أن ملفات المرضى يتم سحبها الكترونيا عبر نظام المسح الضوئي يوميا بعد خروج المرضى لكافة أقسام المبيت، كما يقوم القسم بعمل احصاء يومي وشهري لكافة أقسام المجمع، حيث يقدم القسم خدماته الى ما يقارب 800 مراجع ومريض في العيادات الخارجية يوميا، بينما يقدم ما يقارب 1100 خدمة للمرضى المترددين على أقسام الطوارئ.

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