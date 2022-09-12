الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا

غزة-الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي وفداً من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا وكان في استقبال الوفد مدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ورئيس قسم العلاقات المحلية المكلف عبدالله كرسوع والمصور عطية درويش.

في حين ضم وفد مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا نهى عليان رئيس قسم الإعلام ونور اليعقوبي مترجم اللغة الإنجليزية للمركز.

من جانبها؛ ثمنت نهى عليان رئيس قسم الإعلام دور المكتب الإعلامي الحكومي في خدمة الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات ذات العلاقة.

وبينت أن هدف هذه الزيارة هو التعاون مع الإعلام الحكومي في إقامة معرض للصور في يوم الصحفي الفلسطيني.

و رحب الفرا بالوفد الزائر، مؤكداً على دور المكتب الإعلامي الحكومي في تذليل كافة العقبات لإنجاح هذا المعرض.