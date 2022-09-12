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الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا

12 أيلول / سبتمبر 2022 11:55

غزة- الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي وفداً من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا وكان في استقبال الوفد مدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ورئيس قسم العلاقات المحلية المكلف عبد الله كرسوع والمصور عطية درويش.

في حين ضم وفد مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين-ماليزيا نهى عليان رئيس قسم الإعلام ونور اليعقوبي مترجم اللغة الإنجليزية للمركز.

من جانبها؛ ثمنت نهى عليان رئيس قسم الإعلام دور المكتب الإعلامي الحكومي في خدمة الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات ذات العلاقة، مبينة أن هدف هذه الزيارة هو التعاون مع الإعلام الحكومي في إقامة معرض للصور في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني والذي يصادف يوم 26/9 من كل عام.

بدوره؛ رحب مدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا بالوفد الزائر، مؤكداً على دور المكتب الإعلامي الحكومي في تذليل كافة العقبات لإنجاح هذا المعرض.

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